Συναγερμός ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: Οι πρεσβείες καλούν τους Αμερικανούς να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν

Οι αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή και να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν, λόγω του «ενδεχομένου απρόβλεπτης κλιμάκωσης» της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Λόγω της αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκο, με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης», αναφέρουν σε πανομοιότυπες ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους οι αμερικανικές πρεσβείες από το Κάιρο και ανατολικότερα.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι απρόβλεπτο, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες αποφάσεις του να επιτεθεί χωρίς προειδοποίηση ή πρόκληση σε περιοχές της ευρύτερης περιοχής, καθώς και να επεκτείνει τις επιθέσεις του σε χώρες που δεν είχαν προηγουμένως αποτελέσει στόχο (όπως η Αίγυπτος)», αναφέρουν τα μηνύματα των πρεσβειών.

«Οι Αμερικανοί πολίτες στην περιοχή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν ή να είναι προετοιμασμένοι να αποχωρήσουν σε περίπτωση κλιμάκωσης», αναφέρουν τα μηνύματα των πρεσβειών, επισημαίνοντας ότι οι μετακινήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν λόγω της έντασης.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται εκτός Μέσης Ανατολής θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τα ταξίδια τους προς και μέσω της περιοχής», αναφέρουν τα μηνύματα, προσθέτοντας: «Όσοι ταξιδεύουν προς ή από την περιοχή θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις σχετικά με τη λειτουργία των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών».

Οι αμερικανικές πρεσβείες παραμένουν ανοιχτές «για τις συνήθεις υπηρεσίες προς Αμερικανούς πολίτες και για θέματα βίζας», αναφέρουν οι ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.