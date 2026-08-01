Τουρκία και Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία ενός έτους για τον πετρελαϊκό αγωγό

Η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία διάρκειας ενός έτους για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση του αγωγού αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

“Καθώς οι προσπάθειές μας συνεχίζονται για μία μακρόχρονη συμφωνία για αυτόν τον αγωγό…, υλοποιούμε αυτή την μεταβατική συμφωνία που καλύπτει μία ημερήσια ικανότητα 750.000 βαρελιών πετρελαίου”.

Πηγή: skai.gr

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