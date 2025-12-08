Ένας αστυνομικός πέθανε τη Δευτέρα μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εφόδου για ναρκωτικά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο αστυνομικός Emre Albayrak υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ήταν μέλος μιας ειδικής ομάδας που πραγματοποιούσε έφοδο στην περιοχή Cekmekoy στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, σημειώνει το Associated Press.

«Ο αστυνομικός μας Emre Albayrak, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κατά των ναρκωτικών στην περιοχή Cekmekoy, δεν μπόρεσε να σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε», ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ κατά της αστυνομίας σκοτώθηκε και δύο άλλοι ύποπτοι συνελήφθησαν, σύμφωνα με το γραφείο.

Η Τουρκία έχει σημειώσει αύξηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Εθνικής Αστυνομίας, πέρυσι σημειώθηκε αύξηση 23% στα περιστατικά που σχετίζονται με τα ναρκωτικά σε σύγκριση με το 2023.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι 970 ύποπτοι συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών σε ολόκληρη τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

