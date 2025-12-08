Λογαριασμός
Αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο - Συνελήφθη ένας ύποπτος

Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας στο σημείο - Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο - 1 σύλληψη μέχρι στιγμής

Νορβηγία αστυνομία

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο και ότι συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στον χώρο για τυχόν θύματα ή άλλους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, σημειώνεται σε ανακοίνωση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο τραυματισμένο άτομο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Νορβηγία Αστυνομία πυροβολισμοί Όσλο
