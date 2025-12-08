Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο και ότι συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στον χώρο για τυχόν θύματα ή άλλους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, σημειώνεται σε ανακοίνωση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο τραυματισμένο άτομο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

🇳🇴A shooting occurred at Storo Storsenter shopping center in Oslo, with witnesses reporting a person armed with a pistol. Police responded, exchanged gunfire, and apprehended the suspect. pic.twitter.com/RuXcR4jYEA — NewsAspect (@newsaspect) December 8, 2025

BREAKING: Reports of shooting in Oslo shopping centre, according to police - with one person apprehended https://t.co/Gk97JUvZT5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/91DXxfFYS1 — Sky News (@SkyNews) December 8, 2025

