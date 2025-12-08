Κρεμλίνο: Η Ινδία αγοράζει ενέργεια από όπου συμφέρει και θα συνεχίσει να το κάνει

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι η Ινδία προμηθεύεται ενέργεια από όποια πηγή είναι πιο συμφέρουσα και, «όπως κατανοούμε» προσθέτει, «σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την πολιτική στο μέλλον».
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που επέβαλλε πρόσθετο δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Αργότερα, αυτός ο δασμός αυξήθηκε - για συγκεκριμένα προϊόντα - σε 50%.
Παράλληλα, με τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς (όπως Rosneft και Lukoil), η Ινδία καλείται να περιορίσει ή αναστείλει άμεσα τις άμεσες εισαγωγές ρωσικού αργού από αυτά τες εταιρείες.
