Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά του ιρακινού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη

Οι ένοπλοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και αφού πυροβόλησαν διέφυγαν 

Ιράκ

Ένοπλοι που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι πυροβόλησαν οκτώ φορές την πρόσοψη του προξενείου του Ιράκ στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να προκληθούν ζημιές, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Απόψε, άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, άνοιξαν πυρ εναντίον του γενικού προξενείου του Ιράκ. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ούτε υλικές ζημιές», σύμφωνα με τον Οντζού Κετσελί.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι διεξάγεται έρευνα από τις υπηρεσίες ασφαλείας και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των δραστών. Υποσχέθηκε επίσης ότι «οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

