Η νέα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) αποκάλυψε ότι είναι αντίθετη με την απαγόρευση χωρών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω πολέμων και θα ξεκινήσει συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή της Ρωσίας.

Στο Παρίσι 2024 επιτράπηκε η συμμετοχή μόνο σε Ρώσους αθλητές που αγωνίζονταν ως ουδέτεροι, λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Η Κίρστι Κόβεντρι η οποία είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) και η πρώτη επικεφαλής του οργανισμού με καταγωγή από την Αφρική.

Η πρώην Ολυμπιονίκης κολυμβήτρια, η οποία κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια για τη Ζιμπάμπουε, δήλωσε ότι βλέπει ασυνέπειες με τη σημερινή προσέγγιση που ξεχωρίζει τη Ρωσία, τη στιγμή που υπάρχουν συγκρούσεις στην ίδια της την ήπειρο.

Όταν ρωτήθηκε μία ημέρα μετά την εκλογή της αν είναι αντίθετη με την απαγόρευση χωρών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω συγκρούσεων, η Κόβεντρι δήλωσε ότι «είμαι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

«Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να δημιουργήσω μια ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα προσπαθήσει να θεσπίσει κάποιες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως οργάνωση για να λαμβάνουμε αποφάσεις όταν εμπλεκόμαστε σε συγκρούσεις» τόνισε.

«Έχουμε συγκρούσεις στην Αφρική και είναι φρικτές αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, αυτό το ζήτημα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Λοιπόν, πώς πρόκειται να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε τους αθλητές;» διερωτήθηκε η Κόβεντρι

«Πώς θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Και η ευθύνη μας είναι επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αθλητές που βρίσκονται εκεί, είναι ασφαλείς και τους στηρίζουμε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων» σημείωσε.



