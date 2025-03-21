Ο ΟΗΕ ανησυχεί για την κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη

Για το Ισραήλ και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Σίγκριντ Καγκ, τονίζοντας ότι «οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων».

Η κ. Καγκ καταδίκασε έντονα την κακομεταχείριση των ομήρων, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι οι όμηροι μπορεί να υποστούν σεξουαλική βία και κακοποίηση.

Καταδίκασε επίσης απερίφραστα τις εκτεταμένες δολοφονίες και τραυματισμούς αμάχων και την καταστροφή των μη στρατιωτικών υποδομών στη Γάζα.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού» ανέφερε.

Η κ. Καγκ επανέλαβε την έκκληση της για διαρκή κατάπαυση του πυρός και κάλεσε τα μέρη να αυξήσουν τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο ανθρώπινος πόνος. Απέρριψε τον αναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού από οποιοδήποτε τμήμα του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους, ο οποίος «θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου».

Η κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πρόσθεσε, είναι βαθιά ανησυχητική.

Παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των νεκρών, τόνισε, οι καταυλισμοί Παλαιστινίων προσφύγων στη βόρεια Δυτική Όχθη αδειάζουν και υφίστανται μαζικές ζημιές στις υποδομές κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Εν τω μεταξύ, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε ότι, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σε όλη τη Λωρίδα, το κλείσιμο όλων των διαβάσεων για εισερχόμενα φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας από τους Ισραηλινούς μετράει 20 ημέρες και είναι η μεγαλύτερη παύση εισόδου βοήθειας από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Κάθε μέρα που περνάει διαβρώνει περαιτέρω την πρόοδο που σημείωσαν τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας στην συγκέντρωση και παράδοση βοήθειας κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι εβδομάδων της κατάπαυσης του πυρός» ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Φαρχάν Χακ.

Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια του προσωπικού τους και των επιχειρήσεων τους στη Γάζα, μετά τη δολοφονία έξι μελών του προσωπικού και τον τραυματισμό πολλών άλλων αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης σε ένα σαφώς καθορισμένο συγκρότημα των Ηνωμένων Εθνών.

«Απαιτούμε απαντήσεις εκ μέρους τους» ανέφερε ο Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Yποθέσεων (OCHA) προειδοποιεί ότι η σταθερή ροή τραυματισμών θέτει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ένα ήδη διαλυμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Όσον αφορά στη Δυτική Όχθη, το OCHA δημοσίευσε τα ευρήματα έρευνας για τα εμπόδια στη μετακίνηση σε όλη την κατεχόμενη περιοχή. Καταγράφηκαν σχεδόν 850 σημεία ελέγχου, πύλες και άλλα φυσικά εμπόδια.

Σύμφωνα με το OCHA τους τελευταίους τρεις μήνες, έχουν δημιουργηθεί 30 νέα εμπόδια μετακίνησης. Τα περισσότερα από αυτά στήθηκαν μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στα μέσα Ιανουαρίου.

Ο Γενικός Επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ, UNRWA, Φίλιπ Λαζαρίνι σημείωσε ότι συμπληρώθηκαν 60 ημέρες από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον καταυλισμό της Τζενίν στη Δυτική Όχθη. Τέτοιου είδους μεγάλης κλίμακας, στρατιωτικοποιημένες επιχειρήσεις, ανέφερε, δεν μπορούν να γίνουν ο νέος κανόνας στη Δυτική Όχθη.

«Αυτή η τάση κλιμάκωσης της βίας η οποία ξεκίνησε ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 - πρέπει να ανατραπεί» τόνισε.

Ελλάδα: «Ο κόσμος λαχταρά ειρήνη στη Γάζα»

Η Ελλάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια μελών του προσωπικού της UNOPS και της UNRWA και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης τόνισε ότι «ο κόσμος λαχταρά την ειρήνη στη Γάζα», υπογραμμίζοντας ότι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι αξίζουν την ειρήνη.

Η Ελλάδα αναγνώρισε τη θετική επίδραση της εκεχειρίας και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, ενώ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για την επανέναρξη των εχθροπραξιών και τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων αμάχων. Καταδίκασε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και απαίτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε ότι «οι κάτοικοι της Γάζας υποφέρουν λόγω της αδιαλλαξίας της Χαμάς και της αναζωπύρωσης των ισραηλινών επιχειρήσεων». Ζήτησε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας, την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως το νερό και η ηλεκτροδότηση. Επανέλαβε ότι ο ρόλος της UNRWA παραμένει κρίσιμος και αναντικατάστατος.

Η Ελλάδα τόνισε την προσήλωση της στο διεθνές δίκαιο, καλώντας σε σεβασμό της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης για την Προστασία των Αμάχων εν Καιρώ Πολέμου του 1949 και υπογραμμίζοντας ότι όπως επισημαίνεται στο Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας «η απόκτηση εδαφών διά της βίας είναι απαράδεκτη βάσει του διεθνούς δικαίου». Καταδίκασε την αύξηση των εποικιστικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την κλιμάκωση της βίας και τον εκτοπισμό περίπου 40.000 ανθρώπων, κυρίως από προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, ενώ καταδίκασε τις επιθέσεις κατά αμάχων και υποδομών.

Με αφορμή το Ραμαζάνι και το επερχόμενο Πάσχα, η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη σημασία της διατήρησης του status quo στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ.

Επιπλέον, η Ελλάδα προέτρεψε σε αποκλιμάκωση και στήριξε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Υποστήριξε την αναβίωση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών και καλωσόρισε την επικείμενη διεθνή διάσκεψη στη Νέα Υόρκη υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και την πρωτοβουλία ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Γάζας που παρουσίασε η Αίγυπτος.

Κλείνοντας ο κ. Σεκέρης τόνισε την ανάγκη για μια Παλαιστινιακή Αρχή που θα μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική διακυβέρνηση τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα και κάλεσε για ανανέωση των προσπαθειών για ειρήνη, ώστε «να αντικατασταθεί η απόγνωση με την ελπίδα».

«Είναι ο λαός της Γάζας που υποφέρει μπροστά στην αδιαλλαξία της Χαμάς και την επανεκκίνηση των ισραηλινών επιχειρήσεων» σημείωσε ο κ. Σέκερης.

Η μεταβατική Μόνιμη Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Ντόροθι Σέι, επέρριψε την ευθύνη για την πρόσφατη κλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας στη Χαμάς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η οργάνωση «φέρει την πλήρη ευθύνη για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα και για την επανέναρξη των εχθροπραξιών». Επισήμανε επίσης πως «κάθε θάνατος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η Χαμάς είχε αποδεχθεί την πρόταση-γέφυρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν την περασμένη Τετάρτη».

Ισραήλ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τον λαό μας από την τρομοκρατία»

Από την πλευρά του Ισραήλ δια του Μονίμου Αντιπροσώπου του στον ΟΗΕ πρέσβη Ντάνι Ντανόν ενημέρωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν αρκετά ανώτερα στελέχη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ» στο πλαίσιο των τελευταίων επιχειρήσεων. Υπογράμμισε ότι «δεν θα σταματήσουν μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι τους στο σπίτι τους».

«Η σύγκριση μεταξύ των ομήρων μας και των τρομοκρατών που κρατούνται στο Ισραήλ είναι εξοργιστική. Μην έχετε καμία αμφιβολία όποιος επιχειρεί να εξισώσει αυτές τις δύο περιπτώσεις προωθεί συνειδητά την προπαγάνδα της Χαμάς. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο για τους τρομοκράτες - ούτε στην Ιουδαία και Σαμάρεια, ούτε στη Γάζα, ούτε στον Λίβανο, πουθενά. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας από την παλαιστινιακή τρομοκρατία, από την τρομοκρατία των Χούθι, από την ιρανική τρομοκρατία, από οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας. Αν η ιστορία μας δίδαξε κάτι, είναι ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κόσμο να το κάνει για εμάς» τόνισε.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ να «επαναλάβει άνευ όρων την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, να τερματίσει τους βομβαρδισμούς, να ακολουθήσει τη λογική του διαλόγου και να σταματήσει να απαντά στην αγριότητα με την απελευθέρωση βίας».

Πηγή: skai.gr

