Κωνσταντινούπολη: 4 μετασεισμοί μέσα σε μία ώρα

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί της ισχυρής δόνησης των 6,2 βαθμών που σημειώθηκε στις 23 Απριλίου στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοικτά των ακτών στη Συληβρίας, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Νέα αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους, ειδικά στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης, η σεισμική δόνηση των 4,3 βαθμών που σημειώθηκε στις 20.33, με επίκεντρο της θαλάσσια περιοχή του Μπουγιουκτσεκμετζέ.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίστηκε στα 7,01 χιλιόμετρα.

Είχε προηγηθεί μία δόνηση των 3,5 βαθμών στις 20:21, ενώ αργότερα ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί εντάσεως 3,5 και 3,7 βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντάσεως 3,5 βαθμούς στις 21.06 καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 15,23 χιλιομέτρων, 17,56 χιλιόμετρα στα ανοικτά της περιοχής Μπουγιουκτσεκμετζέ, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού μεγέθους 3,7 βαθμών που σημειώθηκε στις 21.07 στη Θάλασσα του Μαρμαρά προσδιορίστηκε σε απόσταση 19,88 χιλιομέτρων επίσης στα ανοικτά του Μπουγιουκτσεκμετζέ και σε εστιακό βάθος 7,2 χιλιομέτρων.

Ο καθηγητής γεωλογίας Οβγκιούν Αχμέτ Ερτζάν εξέφρασε την ανησυχία του επειδή η σεισμική ακολουθία φαίνεται να κινείται ανατολικά, στο τμήμα του ρήγματος που δεν είχε «σπάσει» από τον μεγάλο σεισμό των 6,2 βαθμών στις 23 Απριλίου και βρίσκεται πιο κοντά προς το κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

