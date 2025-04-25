Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε αθώος για τη δολοφονία του Αμερικανού διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσημα ότι σκοπεύουν να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Ο 26χρονος κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν για την επίσημη απαγγελία κατηγοριών σχετικά με τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον, που σημειώθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαντζιόνε έχει επίσης δηλώσει αθώος σε ξεχωριστό κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης σχετικά με τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον, επικεφαλής του ασφαλιστικού τομέα της UnitedHealth.

Ενώ δημόσιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη δολοφονία, κάποιοι Αμερικανοί, αλλά και άνθρωποι άλλων χωρών, εξέφρασαν την υποστήριξή τους υπέρ του Μαντζιόνε, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξε το ζήτημα του υπέρογκου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ και την εξουσία των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν να αρνούνται την κάλυψη ορισμένων θεραπειών.

Στην αιτιολόγηση της απόφασής τους να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής, οι εισαγγελείς ανέφεραν στο σχετικό έγγραφο ότι ο Μαντζιόνε «αποτελεί μελλοντικό κίνδυνο, καθώς εξέφρασε την πρόθεση να στοχεύσει ολόκληρο τον κλάδο και να υποκινήσει πολιτική και κοινωνική αντίδραση, προκαλώντας πράξεις θανατηφόρας βίας».

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιδιώξει τη θανατική ποινή για τον Μαντζιόνε.

Πηγή: skai.gr

