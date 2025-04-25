Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Διευθυντής σχολείου χτυπάει στο κεφάλι με γαλλικό κλειδί τον υποδιευθυντή λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Ο Άντονι Τζον Φέλτον 54 ετών, χτύπησε επανειλημμένα τον υποδιευθυντή Ρίτσαρντ Πάικ, 51 ετών, με γαλλικό κλειδί, ενώ καθόταν αμέριμνος στο γραφείο του

Βίντεο: Διευθυντής σχολείου χτυπάει με γαλλικό κλειδί τον υποδιευθυντή λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Τη στιγμή που -παντρεμένος- διευθυντής σχολείου χτυπάει στο κεφάλι τον υποδιευθυντή με γαλλικό κλειδί, καθώς  πίστευε ότι και οι δύο είχαν μυστική σχέση με την ίδιο συνάδελφο κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος. 

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Άντονι Τζον Φέλτον 54 ετών, χτύπησε επανειλημμένα τον υποδιευθυντή Ρίτσαρντ Πάικ, 51 ετών, με το μεγάλο μεταλλικό κλειδί, ενώ καθόταν ανύποπτος στο γραφείο του.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα καθώς ο Φέλτον, ο οποίος έχει παιδί από δεσμό τη δασκάλα, φυλακίστηκε για περισσότερα από δύο χρόνια, αφού δήλωσε ένοχος για απόπειρα σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Ο Φέλτον, πατέρας τριών παιδιών, ήταν φίλος με τον Πάικ για πολλά χρόνια, αλλά του επιτέθηκε δείχνοντας «τρομερά υπερβολική ζήλια» στο Πορτ Τάλμποτ της Νότιας Ουαλίας στη Βρετανία.

Πίστευε ότι το θύμα είχε κοιμηθεί με τη δασκάλα με την οποία διατηρούσε σχέση - και επίσης ανακάλυψε ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού της.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία δήλωσε ότι ο Πάικ είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από ελαφρά τραύματα.

Anthony John Felton was sentenced at Swansea Crown Court to more than two years in jail
Άντονι Τζον Φέλτον

A Crown Prosecution Service photo showing the wrench used by Felton to attack his deputy

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία σχολείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark