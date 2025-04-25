Βίντεο: Διευθυντής σχολείου χτυπάει με γαλλικό κλειδί τον υποδιευθυντή λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Τη στιγμή που -παντρεμένος- διευθυντής σχολείου χτυπάει στο κεφάλι τον υποδιευθυντή με γαλλικό κλειδί, καθώς πίστευε ότι και οι δύο είχαν μυστική σχέση με την ίδιο συνάδελφο κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Άντονι Τζον Φέλτον 54 ετών, χτύπησε επανειλημμένα τον υποδιευθυντή Ρίτσαρντ Πάικ, 51 ετών, με το μεγάλο μεταλλικό κλειδί, ενώ καθόταν ανύποπτος στο γραφείο του.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα καθώς ο Φέλτον, ο οποίος έχει παιδί από δεσμό τη δασκάλα, φυλακίστηκε για περισσότερα από δύο χρόνια, αφού δήλωσε ένοχος για απόπειρα σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Ο Φέλτον, πατέρας τριών παιδιών, ήταν φίλος με τον Πάικ για πολλά χρόνια, αλλά του επιτέθηκε δείχνοντας «τρομερά υπερβολική ζήλια» στο Πορτ Τάλμποτ της Νότιας Ουαλίας στη Βρετανία.

Πίστευε ότι το θύμα είχε κοιμηθεί με τη δασκάλα με την οποία διατηρούσε σχέση - και επίσης ανακάλυψε ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού της.



Μετά το περιστατικό, η αστυνομία δήλωσε ότι ο Πάικ είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από ελαφρά τραύματα.

Άντονι Τζον Φέλτον

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.