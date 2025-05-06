Σάλος έχει προκληθεί στο Βατικανό με την «παρέμβαση» του Εμανουέλ Μακρόν στο Κονκλάβιο, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Πάπα.

Οι Γάλλοι καρδινάλιοι που θα πάρουν μέρος στο κονκλάβιο είναι πέντε και - σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου - ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία ο νέος ποντίφικας να προέρχεται από τη χώρα του ή να εκλεγεί χάρη και στη «διπλωματική κινητικότητα» του Παρισιού.

Αυτοί οι ισχυρισμοί αρχικά αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τον δεξιό τύπο της Ιταλίας και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν σε όλα τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας και του Βατικανού.

Σύμφωνα με την Le Monde, ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Γάλλος πρόεδρος «πλησίασε» το καθολικό κίνημα Sant'Egidio, το οποίο ήταν κοντά στον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο , για να «σπρώξει» τους υποψηφίους Γάλλους Καρδινάλιους στην Έδρα του Αγίου Πέτρου.

Διαψεύδει το Ελιζέ

Η γαλλική κυβέρνηση διέψευσε σήμερα ότι αναμείχθηκε, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διαδικασία που θα οδηγήσει στην εκλογή του νέου ποντίφικα.

«Πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις, δεν παρεμβαίνουμε με κανέναν απολύτως τρόπο στη διαδικασία εκλογής του νέου ποντίφικα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, στο ραδιοφωνικό δίκτυο Rtl.

Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί άρχισαν οι εργασίες της δωδέκατης και τελευταίας συνάντησης των καρδιναλίων, πριν από την αυριανή έναρξη του Κονκλαβίου.

Οι περισσότεροι καρδινάλιοι δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους και δεν προσήλθαν στην αίθουσα της συνεδρίασης πεζή, όπως τις περασμένες ημέρες, αλλά με αυτοκίνητα.

Φωτ: Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλά στη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας (GLDF), την παλαιότερη Γαλλική Τεκτονική Υπακοή, στο Παρίσι, Δευτέρα 5 Μαΐου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.