Στο Βατικανό είναι σχεδόν όλα έτοιμα, προκειμένου αύριο, Τετάρτη 7 Μαΐου, οι 133 καρδινάλιοι να κλειστούν στην Καπέλα Σιξτίνα για να εκλέξουν τον νέο Πάπα. Ο καθένας τους έχει ορκιστεί στα Ευαγγέλια να κρατήσει τις λεπτομέρειες μυστικές εφ' όρου ζωής. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άτομο που βρίσκεται μέσα στο Βατικανό κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου.

Το υποστηρικτικό προσωπικό των καρδιναλίων που θα εκλέξουν τον διάδοχο του Πάπα Φραγκίσκου έδωσε όρκο μυστικότητας τη Δευτέρα ενόψει του κονκλαβίου. Από τους δύο γιατρούς που είναι διαθέσιμοι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, μέχρι το προσωπικό της τραπεζαρίας που μαγειρεύει για τους καρδινάλιους, όλοι ορκίζονται να τηρούν «απόλυτη και διαρκή μυστικότητα».

Οι καρδινάλιοι θα ορκιστούν στην Καπέλα Σιξτίνα την Τετάρτη, προτού ψηφίσουν για πρώτη φορά. Το πόσο θα διαρκέσει το κονκλάβιο είναι άγνωστο και θα τελειώσει μόνο όταν βγει λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλας Σιξτίνα για να σηματοδοτήσει τον νικητή.

Υπενθυμίζεται ότι 108 από τους συνολικά 133 καρδιναλίους διορίστηκαν από τον πάπα Φραγκίσκο.

Σε πλήρη καραντίνα

Οι καρδινάλιοι θα διαμένουν σε κατοικίες εντός του Βατικανού και μπορούν είτε να περπατήσουν περίπου 1 χιλιόμετρο (λιγότερο από ένα μίλι) μέχρι την Καπέλα Σιξτίνα είτε να πάρουν ένα ειδικό λεωφορείο που περνάει μόνο εντός του σφραγισμένου χώρου του Βατικανού - και για αυτό, χρειάζονται και οδηγοί.

Σκοπός αυτού του περιορισμού είναι να εμποδίσει «κακόβουλες δυνάμεις» από το να υποκλέπτουν πληροφορίες ή να διαταράσσουν τις διαδικασίες και να διασφαλίσει ότι όσοι ψηφίζουν δεν επηρεάζονται από τον έξω κόσμο σε αυτό που ίσως αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αποφάσεις της ζωής τους.

Κατά την είσοδο στο κονκλάβιο, όλοι υποχρεούνται να παραδώσουν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων, tablet και έξυπνων ρολογιών. Το Βατικανό διαθέτει τη δική του αστυνομία για την επιβολή των κανόνων.

«Δεν υπάρχουν τηλεοράσεις, εφημερίδες ή ραδιόφωνο στον ξενώνα για το κονκλάβιο - τίποτα», δήλωσε στο BBC ο Μονσινιόρος Πάολο ντε Νικόλο, ο οποίος ήταν επικεφαλής του παπικού οίκου για τρεις δεκαετίες.

«Δεν μπορείς καν να ανοίξεις τα παράθυρα επειδή πολλά δωμάτια έχουν παράθυρα προς τον έξω κόσμο.»

«Οι καρδινάλιοι είναι εντελώς αποκομμένοι από την επικοινωνία», δήλωσε η Ινές Σαν Μαρτίν των Παπικών Αποστολικών Εταιρειών στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά για το τι θα συμβεί αν κάποιος παραβιάσει τους κανόνες; Κινδυνεύει με αφορισμό.

Ήδη χθες, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι θα κόψει το τηλεφωνικό σήμα κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου. Η μετάδοση θα απενεργοποιηθεί από τις 3 μ.μ. στις 7 Μαΐου και θα αποκατασταθεί μετά την ανακοίνωση του νέου ποντίφικα.

«Το σήμα θα αποκατασταθεί μετά την ανακοίνωση της εκλογής του ανώτατου ποντίφικα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η απενεργοποίηση δεν θα καλύψει την πλατεία του Αγίου Πέτρου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι.

Τελευταία έκκληση

Καθώς το Βατικανό προετοιμάζεται για το κονκλάβιο, η συμβουλευτική επιτροπή προστασίας των παιδιών κάλεσε τη Δευτέρα τους καρδιναλίους να δώσουν προτεραιότητα στο ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης από τον κλήρο, λέγοντας ότι η ίδια η αξιοπιστία της Καθολικής Εκκλησίας εξαρτάται από τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη για τα θύματα.

Η Παπική Επιτροπή για την Προστασία των Ανηλίκων είναι ένα τμήμα του Βατικανού που δημιουργήθηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο για να συμβουλεύει την εκκλησία σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της κακοποίησης. Αποτελούμενη από κληρικούς και λαϊκούς εμπειρογνώμονες, η επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα σε προσευχή στους καρδινάλιους που συναντώνται στη Ρώμη αυτή την εβδομάδα πριν από την έναρξη του κονκλαβίου την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

