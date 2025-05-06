Λίγο καιρό αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τα παιδιά να... αφήσουν τις κούκλες και επέβαλε δασμούς στα παιχνίδια που κατασκευάζονται στην Κίνα και σε άλλες χώρες, η Mattel - ο κατασκευής παιχνιδιών και εφευρέτης της εμβληματικής Barbie - ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές της στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία ακύρωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2025, λέγοντας πως το «εξελισσόμενο δασμολογικό τοπίο των ΗΠΑ» καθιστά «δύσκολη την πρόβλεψη των καταναλωτικών δαπανών».

Η Mattel κατασκευάζει περίπου το 40% των παιχνιδιών της στην Κίνα, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ πλήττει με δασμούς 145%, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ άδικα στο εμπόριο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει μέρος της παραγωγής της από την Κίνα σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της και να αντιμετωπίσει την καταιγίδα των δασμών, ενώ «θα λάβει μέτρα τιμολόγησης στις επιχειρήσεις της στις ΗΠΑ», όπου είναι απαραίτητο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τις ανησυχίες ότι οι αμοιβαίοι δασμοί του θα ανέβαζαν το κόστος των αγαθών και θα οδηγούσαν σε ελλείψεις, αναφέρει το Politico.

«Λοιπόν, ίσως τα παιδιά να έχουν 2 κούκλες αντί για 30 και ίσως οι 2 κούκλες να κοστίζουν μερικά δολάρια παραπάνω από ό,τι θα κόστιζαν κανονικά», είχε πει.

Μια έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο μήνα σε 400 αμερικανικές εταιρείες παιχνιδιών, έδειξε πως σχεδόν οι μισοί πίστευαν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα τους έθεταν εκτός λειτουργίας.



