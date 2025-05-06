Η Κίνα δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εν όψει της ευρωσινικής συνάντησης κορυφής τον Ιούλιο.

«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Κίνα για μία νέα σειρά σινοευρωπαϊκών συναντήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ενωση θα διεξαγάγουν διάλογο υψηλού επιπέδου στον στρατηγικό, τον οικονομικό, τον οικολογικό και τον ψηφιακό τομέα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ο οποίος δε διευκρίνισε τον χρόνο της επίσκεψης των ηγετών της Ενωσης στην Κίνα.

Τον Απρίλιο, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε ανακοινώσει ότι η επόμενη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Πεκίνο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Κίνα.

Η συνάντηση του Ιουλίου πραγματοποιείται σε μία στιγμή που το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του με το ευρωπαϊκό μπλοκ καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με την καταστροφική εμπορική σύγκρουση με την Ουάσινγκτον.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κίνα χαρακτήρισε τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση «πολύτιμο σταθερό σημείο» για την παγκόσμια οικονομία.

Παρά τις σημαντικές διαφορές με το Πεκίνο για εμπορικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ευρωπαϊκό μπλοκ επιδιώκει από την πλευρά του να διευρύνει τους εμπορικούς του εταίρους απέναντι στον αμερικανό σύμμαχο που έχει γίνει ασταθής και απρόβλεπτος.

Σε μία ένδειξη των καλών του προθέσεων, το Πεκίνο ήρε την περασμένη εβδομάδα τις κυρώσεις κατά πέντε μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν επικρίνει την κατασταλτική πολιτική της Κίνας κατά της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων στην Σιντζιάνγκ.

Η ηγεσία της Κίνας και οι επικεφαλής των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν συστηματικά επαφές σε επίπεδο κορυφής, με εξαίρεση τον περασμένο χρόνο, οπότε δεν έγινε καμία συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

