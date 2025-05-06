Παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς και νέες εκλογές ζητά η επικεφαλής του AfD Άλις Βάιντελ, όπως μετέδωσε η Bild, μετά την αποτυχία του γερμανικού κοινοβουλίου να εκλέξει καγκελάριο τον επικεφαλής της CDU/CSU.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη της κυβέρνησης. Και ζητούμε να επικρατήσει η κοινή λογική. Ο κ. Μερτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για νέες εκλογές στη χώρα μας», ανέφερε σε δήλωσή της Βάιντελ.

"Als AfD sind wir angetreten, dieses Land vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir sind bereit für die Regierungsverantwortung. Und fordern dazu auf, Vernunft walten zu lassen. Herr #Merz sollte sofort abtreten. Es sollte der Weg geöffnet werden für Neuwahlen in unserem Land!" pic.twitter.com/gzZochF5p5 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 6, 2025

Το ακροδεξιό κόμμα χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας «απόδειξη πως η κυβέρνηση στηρίζεται σε "πήλινα πόδια"», ενώ ένας από τους βουλευτές του είπε χαρακτηριστικά πως «είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία».

Παράλληλα, σύμφωνα με την DW, δεν λείπουν και ειρωνικά σχόλια από την αντιπολίτευση, που θεωρεί πως ο Μερτς τιμωρήθηκε για τον «διχαστικό του λόγο».

Το AfD, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην κάτω βουλή της Μπούντεσταγκ θέλει επίσης η δεύτερη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο να διεξαχθεί την Τετάρτη, δήλωσε ο συμπρόεδρος του κόμματος.

«Δεν θα σταθούμε εμπόδιο σε έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας αύριο», δήλωσε ο Τίνο Κρουπάλλα στην τηλεόραση n-tv, προσθέτοντας ότι η πρόεδρος της Μπούντεσταγκ Τζούλια Κλόεκνερ υπέβαλε το αίτημα αυτό στο AfD.

Σημειώνεται πως η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας χαρακτήρισε την Παρασκευή το ΑfD ως «εξτρεμιστική οντότητα που απειλεί τη δημοκρατία», μια κίνηση που της επιτρέπει να παρακολουθεί καλύτερα το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου. Ως απάντηση, το κόμμα ανακοίνωσε προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV).

Το στάτους της εξτρεμιστικής οντότητας, διευκολύνει τις αρχές να επιτηρούν το κόμμα, παραδείγματος χάριν με την επιστράτευση πληροφοριοδοτών και με την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών.

