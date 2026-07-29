Έκανε την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός και ντύνει στα πράσινα τον Σιλβέν Φρανσίσκο! Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης, ο «επτάστερος», που παρακολουθούσε στενά τα τεκταινόμενα με τη Βιλερμπάν, κατάφερε να κάνει δικό του τον Γάλλο γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο!

Ο βραχύσωμος playmaker που την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε σεζόν καριέρας με τη Ζάλγκιρις, δεν θα παραμείνει στη γαλλική ομάδα, αφού το «τριφύλλι» πλήρωσε ένα εκατ. ευρώ και του δίνει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ!

Μάλιστα ο Φρανσίσκο, είχε και επικοινωνία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος ενέκρινε απολύτως την συγκεκριμένη περίπτωση, την στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης είχε δελεαστεί και από την παρουσία των συμπατριωτών του, Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε!

Με τον τρόπο αυτόν ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά κλείνει και την τελευταία εκκρεμότητα που του είχε απομείνει και πλέον έχιε ουσιαστικά συμπληρώνει το παζλ του ρόστερ του!

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