Αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε σήμερα ότι η επιδημία Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έχει ακόμη κορυφωθεί και μπορεί να διαρκέσει και ένα χρόνο.

Περισσότερα από 800 κρούσματα του σπάνιου στελέχους Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία ή εμβόλιο, έχουν αναφερθεί στο Κονγκό, εκ των οποίων τα 192 κατέληξαν σε θάνατο.

Η νόσος, η οποία μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών ακόμη και μετά θάνατον, εξαπλώνεται γρήγορα κατά μήκος τριών επαρχιών, όπως προκύπτει από κυβερνητικά στοιχεία.

«Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιό βαθμό εξαπλώνεται η επιδημία...αλλά ναι, η κορύφωση, θεωρώ, δεν έχει έρθει, αλλά αναμένεται», ενημέρωσε τους δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης από το ανατολικό Κονγκό ο Μπρουνό Μισόν, ο επικεφαλής επιχειρήσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

«Φοβούμαστε ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο, μέχρι να τελειώσει αυτή η ασθένεια», λέει.

Η διαχείριση εμποδίστηκε από την έλλειψη κέντρων θεραπείας και από την αντίσταση της κοινότητας απέναντι στα αυστηρά μέτρα υγιεινής. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, πάνω από έναν μήνα αφότου κηρύχθηκε το ξέσπασμα της νόσου, η πραγματική έκταση της επιδημίας παραμένει άγνωστη.

Ο Μισόν είπε ότι ομάδες της IFRC, που βοηθούν στην κινητοποίηση της κοινότητας και στις ασφαλείς ταφές των θυμάτων Έμπολα, έχουν δεχτεί προπηλακισμούς, απειλές και επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.