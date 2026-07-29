Σερβία: Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση του Τζούρο Μάτσουτ

Το κοινοβούλιο της Σερβίας ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση του Τζούρο Μάτσουτ καταψηφίζοντας την πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 40 βουλευτές των κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης, ενώ την καταψήφισαν 135 βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η συνεδρίαση στη Βουλή ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες με πρωτοβουλία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) το οποίο έδωσε την συγκατάθεση του για να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε τον περασμένο Φεβρουάριο η αντιπολίτευση.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός Μάτσουτ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του κατάφερε να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα παρά τις αντίξοες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνασπισμού επανέλαβαν το αφήγημα ότι η αντιπολίτευση εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα με στόχο την κατάλυση του Συντάγματος και την ανατροπή του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η αντιπολίτευση αναφέρθηκε κυρίως στα σκάνδαλα της κυβέρνησης, την διαφθορά και κατήγγειλε «την πολιτική τρόμου και εκφοβισμού των πολιτών που δεν υποστηρίζουν την πολιτική του Αλεξάνταρ Βούτσιτς». Από την αντιπολίτευση στην συζήτηση συμμετείχαν μόνο τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα που ανήκουν στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. Τα κόμματα της ακροδεξιάς και το Δημοκρατικό Κόμμα (DS) απέχουν των εργασιών της βουλής εδώ και έξι μήνες, υποστηρίζοντας ότι «η συμμετοχή στη Βουλή θα παρείχε εγκυρότητα σε ένα μη δημοκρατικό καθεστώς».

Η Σερβία διανύει περίοδο πολιτικής κρίσης η οποία εκδηλώθηκε με το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ όταν την 1η Νοεμβρίου του 2024 κατέρρευσε το γείσο σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Ακολούθησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αίτημα την απόδοση ευθυνών. Στις κινητοποιήσεις κατά τις διαφθοράς και της αδιαφάνειας πρωτοστάτησε το φοιτητικό κίνημα το οποίο τον Μάιο του 2025 ανήγγειλε την κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με ψηφοδέλτιο που θα συνθέτουν προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν. Η ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών παραμένει για την ώρα άγνωστη.

Στις 20 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς προανήγγειλε την παραίτηση του και την πρόθεση του να τεθεί επικεφαλής ενιαίου ψηφοδελτίου πατριωτικών δυνάμεων που θα φέρει την ονομασία «Ενωμένη Σερβία». Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο ή το αργότερο τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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