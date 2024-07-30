Κονγκό: Τουλάχιστον 25 νεκροί σε ναυάγιο πλοιαρίου στον ποταμό Κονγκό

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο μιας υπερφορτωμένης βάρκας, μιας φαλαινίδας, στον ποταμό Κονγκό, στην κεντροανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές σήμερα.

Το ναυάγιο σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα κοντά στην πόλη Κίντου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μανιέμα. «Εντοπίσαμε 25 πτώματα», είπε ο Μούσα Καμπουανκούμπι Μοΐζ, ο κυβερνήτης της Μανιέμα, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός.

Τα κύρια αίτια του δυστυχήματος ήταν ότι το πλοιάριο έπλεε νύχτα και ήταν υπερφορτωμένο, διευκρίνισε ο ίδιος.

Παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοούμενων επιβατών.

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Συνεχίζουμε τις έρευνες για τον εντοπισμό τους», είπε ο δήμαρχος του Κίντου, Ογκουστέν Μουλάμπα Ατίμπου. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς επέβαιναν στη φαλαινίδα», εξήγησε ο Στεφάν Καμουντάλα, ο πρόεδρος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της επαρχίας. Δεν υπήρχε λίστα επιβατών από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των αγνοουμένων, πρόσθεσε, ενώ και οι λιμενικές αρχές δεν είναι σε θέση να πουν πόσοι άνθρωποι ταξίδευαν με αυτό το πλοιάριο.

Στη ΛΔ του Κονγκό οι βατοί δρόμοι είναι ελάχιστοι και οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με πλοιάρια στις λίμνες, τον ποταμό Κονγκό και τους παραποτάμους του. Τα ναυάγια είναι συχνό φαινόμενο και συνήθως με βαρύ απολογισμό. Τον περασμένο Οκτώβριο στον ίδιο ποταμό έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι όταν βυθίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ενώ το 2019, σε ναυάγιο στη λίμνη Κίβου τα θύματα ξεπέρασαν τα 100.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.