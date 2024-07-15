ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 50 νεκροί σε συγκρούσεις βορειοανατολικά από την Κινσάσα

Συγκρούσεις ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και παραστρατιωτικούς «μομποντό» στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους στο χωριό Κινσελέ, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κινσάσα, ανέφεραν χθες Κυριακή πηγές εκεί.

Η καταμέτρηση των θυμάτων είχε χθες «φθάσει πλέον τους 42 παραστρατιωτικούς ‘μομποντό’, τους εννέα στρατιωτικούς και μια γυναίκα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νταβίντ Μπισακά, βουλευτής της επαρχίας Μαΐ-Ντομπέ, στην οποία υπάγεται διοικητικά το χωριό Κινσελέ.

«Βρισκόμαστε στη φάση της περισυλλογής των πτωμάτων», εξήγησε ο πολιτικός, διευκρινίζοντας πως τα πτώματα των στρατιωτικών «μεταφέρθηκαν ήδη σε νεκροτομεία στην Κινσάσα», όμως «αυτά των παραστρατιωτικών κείτονται ακόμη στο έδαφος στο Κινσελέ».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας στη Μαΐ-Ντομπέ μίλησε για 41 νεκρούς και εξήγησε ότι η μάχη ξέσπασε καθώς στην περιοχή, στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, η βία έχει αναζωπυρωθεί από τη 10η Ιουλίου.

Το 2022, διενέξεις μεταξύ της κοινότητας των Τεκέ, που θεωρούνται οι νόμιμοι ιδιοκτήτες εκτάσεων σε χωριά κατά μήκος του ποταμού Κονγκό, και των Γιακά, που πήγαν να εγκατασταθούν εκεί τα τελευταία χρόνια, μετατράπηκαν σε ανοικτή σύγκρουση και διαπράχθηκαν σφαγές.

Οι παραστρατιωτικοί «μομποντό», που σύμφωνα με τις αρχές ανήκουν στην κοινότητα των Γιακά, φέρονται να συμμετέχουν ενεργά στη σύγκρουση, η οποία έχει εκατοντάδες θύματα και στις δυο κοινότητες.

Από τα μέσα του 2023, το κράτος έχει απαγορεύσει στα μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν επιτόπου τη σύγκρουση αυτή. Οι δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν επιτρέπεται από τις δυνάμεις ασφαλείας να εισέλθουν καν στην επαρχία Μαΐ-Ντομπέ.

Οι μαρτυρίες από την περιοχή όπου ξέσπασαν οι συγκρούσεις είναι αλληλοαντικρουόμενες όσον αφορά τις περιστάσεις.

Ορισμένοι κατηγόρησαν τους μομποντό ότι επιτέθηκαν εναντίον θέσης των ΕΔΛΔΚ (των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό) στο Κινσελέ.

Άλλοι κατηγόρησαν τις ΕΔΛΔΚ ότι διεξάγουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες, σε αντίποινα για παρεισφρήσεις παραστρατιωτικών στο Κινσελέ.

Δημόσιος λειτουργός στο Κινσελέ είπε τηλεφωνικά, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι περί τις 05:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, μομποντό «επιτέθηκαν εναντίον των ενόπλων δυνάμεων», τις οποίες κατηγορούν πως «έχουν πάρει το μέρος των Τεκέ».

Ο ίδιος έκανε λόγο για 70 νεκρούς στην επίθεση αυτή.

Ειδικοί του ΟΗΕ υπολόγιζαν τον Δεκέμβριο του 2023 πως «πάνω από 1.000 μαχητές από τη Μαΐ-Ντομπέ και τα περίχωρά της, συμπεριλαμβανομένων μομποντό, στρατολογήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και στάλθηκαν στο Βόρειο Κίβου για να πολεμήσουν την M23», ένοπλη οργάνωση με κυρίαρχο το στοιχείο των Τούτσι που, σε συνεργασία με τον στρατό της Ρουάντας, έχει κυριεύσει αχανείς εκτάσεις στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

«Η απουσία της υποχρέωσης λογοδοσίας των φερόμενων ως δραστών και υποκινητών εγκλημάτων εντείνει τη δυσπιστία μεταξύ των κοινοτήτων και οδηγεί σε νέους κύκλους βίας και αντιποίνων», τόνιζε το 2023 η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) σε έκθεσή της για τη σύγκρουση στην επαρχία Μαΐ-Ντομπέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

