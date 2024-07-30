ΗΠΑ: Κυρώσεις κατά των προμηθευτών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα οικονομικές κυρώσεις σε βάρος πέντε προσώπων και επτά οντοτήτων που έχουν την έδρα τους στο Ιράν, την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, γιατί συμμετείχαν στην προμήθεια εξαρτημάτων που προορίζονται για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών για το Ιράν, σε μια συγκυρία κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

"Η απόκτηση από το Ιράν βασικών εξαρτημάτων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίζει να επιτρέπει τη διάδοση των οπλικών του συστημάτων στους εντολοδόχους του στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία", ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

"Η απερίσκεπτη διάδοση από το Ιράν των βαλλιστικών του πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του κινδυνεύει να επιδεινώσει την αστάθεια και την απειλή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, τόσο στην περιοχή όσο και στον κόσμο", δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών Μπράιαν Νέλσον.

Ο αξιωματούχος έκανε συνεπώς λόγο για "πρόσθετες εταιρίες-βιτρίνα και έμπιστους πράκτορες μέσω των οποίων το Ιράν προσπάθησε να αποκτήσει αυτά τα εξαρτήματα", συμπεριλαμβανομένων επιταχυνσιομέτρων και γυροσκoπίων.

Εδώ και μήνες η Χεζμπολάχ κάνει εντατική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να επιτίθεται σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις, γενικά κοντά στα σύνορα αλλά μερικές φορές και σε μεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Ανακοίνωσε επίσης τρεις φορές ότι έστειλε μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολούθησης για να βιντεοσκοπήσει ευαίσθητους ισραηλινούς στόχους, εκ των οποίων η αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ στο κεντρικό Ισραήλ την 23η Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.