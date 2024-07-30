«Λουκούλλειο γεύμα» κόστους 475.000 ευρώ που ξετίναξε ως φαίνεται τον προϋπολογισμό του Προεδρικού Μεγάρου των Ηλυσίων, είχε παραθέσει για τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολο Γ' ο Εμμανουέλ Μακρόν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα υψηλό έλλειμμα 8,3 εκατ. ευρώ πέρσι.

Η αγάπη της Γαλλίας για τα θεάματα, τις εντυπωσιακές διοργανώσεις και το πλούσιο φαγητό αποτυπώνεται πλήρως στις σελίδες ενός ετήσιου ελέγχου του προϋπολογισμού των Ηλυσίων, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα από το Cour des Comptes, το ανώτατο ελεγκτικό δικαστήριο της Γαλλίας.

Οπως επισημαίνει σε σχετικό του άρθρο το Politico, οι δαπάνες περιλαμβάνουν έξοδα που σχετίζονται με τα διπλωματικά και προεδρικά καθήκοντα, καθώς και τη διοίκηση, το προσωπικό, την ασφάλεια και τη διαχείριση περιουσίας και έφτασαν τα 125 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικά μεγάλα έξοδα που σχετίζονται με το προαναφερθέν έλλειμμα ήταν δύο πολυτελή κρατικά δείπνα, με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Ο Μακρόν φιλοξένησε τον Βρετανό Βασιλιά τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους στις Βερσαλλίες, την ιστορική πατρίδα της γαλλικής μοναρχίας, για μια γιορτή με τουλάχιστον 160 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ και ο Βρετανός ηθοποιός Χιου Γκραντ.

Το δείπνο, κατά το οποίο οι καλεσμένοι απόλαυσαν αμυγδαλωτά με μπλε αστακό και τριαντάφυλλο κόστισε στη γαλλική προεδρία σχεδόν 475.000 ευρώ — συμπεριλαμβανομένων εξόδων των 165.000 ευρώ για κέτερινγκ και άνω των 40.000 ευρώ για κρασί (ανάμεσα στις ετικέτες που επιλέχθηκαν ήταν κι αυτή ενός μπουκαλιού Château Mouton Rothschild του 2004) και άλλα ποτά.

Για τους Κάρολο και Μόντι, η γαλλική προεδρία ξόδεψε άλλες 400.000 ευρώ για κέτεριγνκ και στολισμό δεξιώσεων εκτός του Ελιζέ.

Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας αναγνώρισε κάποιες προσπάθειες εξοικονόμησης κόστους, υπογραμμίζοντας τη λιτότητα κάτω από το καθεστώς της οποίας γίνονται «κοκτέιλ για λιγότερα από 100 άτομα» και εκδηλώσεις κατά τις οποίες συνήθως προτιμάται το προσωπικό της κουζίνας του Παλατιού έναντι των εξωτερικών συνεργατών.

Το Cour des Comptes επέκρινε επίσης τις κακές δεξιότητες σχεδιασμού ταξιδιού της γαλλικής προεδρίας, επισημαίνοντας απώλεια άνω των 830.000 ευρώ που προκλήθηκε από την ακύρωση 12 ταξιδιών, χρήματα που προφανώς δεν επιστρέφονται.

Ένα προγραμματισμένο αλλά στη συνέχεια ακυρωμένο ταξίδι στη Γερμανία τον Ιούλιο του 2023 μόνο, οδήγησε σε απώλεια σχεδόν 500.000 ευρώ, κυρίως εξαιτίας του κόστους μεταφοράς και διαμονής που είχε.

Το Ελιζέ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση, απάντησε: «Η Γαλλία διατηρεί στενές διπλωματικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό χωρών, που διοργανώνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις όταν υποδέχονται τον Αρχηγό του Κράτους».

