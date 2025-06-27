Προκειμένου να τονώσει και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των βιώσιμων οδικών μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών από την υποχρέωση καταβολής διοδίων και τελών κυκλοφορίας.

Όπως είχε δεσμευτεί στο βιομηχανικό σχέδιο δράσης της για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η Επιτροπή προτείνει να μετατεθεί η λήξη της τρέχουσας περιόδου απαλλαγής από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 30 Ιουνίου 2031, δίνοντας έτσι σημαντικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Το αρχικό κόστος αυτών των οχημάτων είναι επί του παρόντος υψηλότερο από τα αντίστοιχα συμβατικά οχήματα, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά για τους αγοραστές. Αυτό παραμένει ένα από τα βασικότερα εμπόδια για την ευρύτερη διάδοσή τους. Απαλλάσσοντάς τα από τα διόδια και τα τέλη κυκλοφορίας, η ΕΕ επιδιώκει να καταστήσει τα φορτηγά και τα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών μια πιο βιώσιμη επιλογή για τις επιχειρήσεις.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να επιβραβεύσουμε όσους πρωτοπορούν στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. «Παρατείνοντας την περίοδο απαλλαγής, δίνουμε ένα ισχυρό επιχειρηματικό κίνητρο στη βιομηχανία να επενδύσει σε οχήματα μηδενικών εκπομπών και να μειώσει τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές. Είναι σημαντικό, τόσο για τις επιχειρήσεις μας, όσο και για τους στόχους μας για το κλίμα.»

Η προτεινόμενη περίοδος απαλλαγής θα συμπέσει με τα πρότυπα επιδόσεων της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, που θέτουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 43% έως το 2030.

Κατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

