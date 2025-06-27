Μπέζος και Σάντσεζ φέρονται να έχουν ήδη παντρευτεί στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου, η γαμήλια τελετή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βενετία, «ο γάμος της χρονιάς» του Τζεφ Μπέζος με την δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσεζ, φέρεται να έχει αποκλειστικά και μόνον συμβολικό χαρακτήρα.

Στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Μάρκο, το ζευγάρι θα ανταλλάξει χρυσές βέρες αλλά, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα Il Resto del Carlino, «ο πραγματικός γάμος» φέρεται να τελέστηκε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη είδηση, ανώτερος υπάλληλος του δήμου της Βενετίας που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του, πρόσθεσε ότι από τα στοιχεία που έχει δεν προκύπτει να υποβλήθηκαν ποτέ από το ζεύγος τα απαραίτητα χαρτιά για την τέλεση του πολιτικού γάμου. Η απόφαση αυτή είναι πιθανό να συνδέεται με τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αφορούν την αναγνώριση γάμων οι οποίοι πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρουν οι σχολιαστές, οι νεόνυμφοι αποφάσισαν, όμως, να συναντήσουν τους φίλους τους στη Βενετία -και να οργανώσουν αξέχαστα πάρτι και γιορτές- διότι θεωρούν ότι καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν διαθέτει την ομορφιά και τη ρομαντική ατμόσφαιρα της Γαληνοτάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

