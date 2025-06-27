Τραμπ: Θα σκεφτόμασταν να ξαναβομβαρδίσουμε το Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Οι ΗΠΑ θα εξέταζαν να ξαναβομβαρδίσουν το Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο τόνισε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. «Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στη δήλωση του Χαμενεΐ ότι κέρδισε τον πόλεμο» παρατήρησε.

Δήλωσε ότι θα ήθελε επιθεωρητές από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ή άλλη αξιόπιστη πηγή, να μπορούν να επιθεωρούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά τον βομβαρδισμό τους το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη αρνείται τις επιθεωρήσεις.

Ο Τραμπ, ανέφερε επίσης ότι δεν πιστεύει ότι το Ιράν επιδιώκει ακόμα την απόκτηση πυρηνικών όπλων μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Το Ιράν θέλει να συναντηθεί» είπε.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε επίσης ότι «η Ισπανία θα έρθει στα συγκαλά της» και θα δεχθεί αμυντικές δαπάνες 5% του ΑΕΠ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η Ισπανία ήταν απρόθυμη να δεσμευτεί για αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης, το οποίο συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική του στα κρυπτονομίσματα δήλωσε πως «αν δεν είχαμε εμείς κρυπτονομίσματα θα είχαν οι Κινέζοι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης, ότι σύντομα, κάτι θα συμβεί και θα «υπάρξουν εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

