Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι, εντός της επόμενης εβδομάδας, σκοπεύει να αποστείλει επιστολή σε ξένες κυβερνήσεις, με την οποία θα τις ενημερώνει για τον δασμολογικό συντελεστή που θα τους επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ότι εργάζεται πάνω σε εμπορικές συμφωνίες με αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι η προθεσμία της 9ης Ιουλίου για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν είναι οριστική, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι θα μπορούσε να είναι νωρίτερα ή αργότερα από την ημερομηνία αυτή, οπότε προβλέπεται να οριστικοποιήσει τους αμερικανικούς δασμούς σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν συμφωνίες.

«Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να την παρατείνουμε. Μπορούμε να τη συντομεύσουμε. Θα ήθελα να τη συντομεύσουμε. Θα ήθελα απλώς να στείλω επιστολές σε όλους: Συγχαρητήρια, πληρώνετε 25%», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες «ξεζούμιζαν» τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εμπόριο εδώ και χρόνια και υπαινίχθηκε ότι δεν θα είναι ικανοποιημένες με τους νέους εμπορικούς του όρους. «Τώρα αντιμετωπίζουν μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη από αυτές, και δεν τους αρέσει αυτό», είπε.

Νωρίτερα, οι New York Times ανέφεραν ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ άφησαν να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να επιτρέψουν την παράταση των εμπορικών συνομιλιών πέραν της προθεσμίας της 8ης Ιουλίου που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με περισσότερες από δώδεκα χώρες τους όρους εμπορικών συμφωνιών.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox Business το πρωί της Παρασκευής ότι οι διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους ενδέχεται να «ολοκληρωθούν μέχρι την Ημέρα της Εργασίας» (Labor Day), προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν γίνεται εγκαίρως στην Ουάσινγκτον».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με περίπου 18 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, η Ινδία και η Μαλαισία. Οι ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνίες για να αποφύγουν τους υψηλούς δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, τους οποίους ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά τον Απρίλιο, αλλά στη συνέχεια «πάγωσε» για 90 ημέρες.

Η προθεσμία αυτή λήγει στις 8 Ιουλίου. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν έχουν διευκρινίσει εάν θα παρατείνουν την προθεσμία για όλους ή μόνο για ορισμένους εταίρους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.