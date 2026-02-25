Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου στην Ουγγαρία και Σλοβακία, παρά τη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Druzhba, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τον εφοδιασμό.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, έθεσε βέτο στο ευρωπαϊκό δάνειο 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο και στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, απαιτώντας την αποκατάσταση της ροής μέσω του αγωγού Druzhba.

Η Βουδαπέστη κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί την αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού, που έπαθε ζημιές από ρωσική επίθεση με drone στη δυτική Ουκρανία τον Ιανουάριο.

Δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, παρά τη διακοπή της λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Druzhba, ο οποίος μεταφέρει στην κεντρική Ευρώπη ρωσικό πετρέλαιο διασχίζοντας τον έδαφος της Ουκρανίας, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν τη διατήρηση του εφοδιασμού των δύο χωρών, διαβεβαίωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, έθεσε βέτο στη χορήγηση ευρωπαϊκού δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο και στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και απαιτεί από το Κίεβο να αποκαταστήσει τη ροή μέσω του αγωγού Druzhba.

Η Βουδαπέστη κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία του αγωγού που έχει υποστεί ζημίες από ρωσική επίθεση με drone στη δυτική Ουκρανία τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάλεσε επίσης τη Βουδαπέστη να εγείρει το θέμα στη Μόσχα που βομβάρδισε τον αγωγό, όπως και όλες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία δηλώνουν ότι έχουν αρχίσει να αντλούν πετρέλαιο από τα αποθέματά τους, που ισοδυναμούν με εισαγωγές τριών μηνών.

Επιμένουν αν και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την εισαγωγή πετρελαίου, όπως ο αγωγός Adria που διασχίζει την Κροατία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν έπειτα από τη σύσκεψη των εμπειρογνωμόνων για το θέμα.

Ο αγωγός «θα διασφαλίσει την τροφοδοσία της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Ο αγωγός έχει αρκετή δυναμικότητα για την αύξηση του όγκου ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας με πετρέλαιο που προέρχεται από άλλες χώρες και όχι από τη Ρωσία. Επιπλέον φορτία πετρελαίου θα φθάσουν διά θαλάσσης στην Κροατία για την τροφοδοσία του Adria, εξήγησε η εκπρόσωπος.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Druzhba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται θα είναι αρκετές για την άρση του βέτο της Ουγγαρίας και πρόσθεσε ότι διεξάγονται συνομιλίες σε πολιτικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων «με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο», διαβεβαίωσε χθες από το Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Έχουμε πολλές λύσεις. Και θα τις χρησιμοποιήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.