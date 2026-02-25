Ιράν: Αισιοδοξία στην Τεχεράνη για την έκβαση του τρίτου κύκλου συνομιλιών

Η Τεχεράνη εκφράζει την αισιοδοξία της για ένα καλό αποτέλεσμα που θα παραχθεί μετά τον τρίτο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Τετάρτη, 25/2, ο πρόεδρός του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς η αντιπροσωπεία της χώρας αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσ ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι αυτοί που θα ηγηθούν της συνάντησης με την ιρανική αντιπροσωπεία, όπου επικεφαλής θα είναι υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

