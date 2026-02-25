Η Βρετανία θα παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας για την παραχώρηση της κυριαρχίας του Αρχιπελάγους Τσάγκος - συμπεριλαμβανομένου ενός νησιού στο οποίο υπάρχει σημαντική αεροπορική βάση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε το BBC την Τετάρτη.

Το Λονδίνο λέει ότι συζητά τώρα τις ανησυχίες των ΗΠΑ πριν φέρει ξανά τη συνθήκη στο Κοινοβούλιο.

Η παραχώρηση της κυριαρχίας των νήσων Τσάγκος από τη Βρετανία είναι πράξη «μεγάλης ανοησίας», είχε αναφέρει στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Ο “λαμπρός” σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζει αυτήν τη στιγμή να παραχωρήσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, τοποθεσία στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ ζωτικής σημασίας, στον Μαυρίκιο, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Κίνα και η Ρωσία παρακολουθούν αυτή την πράξη απόλυτης αδυναμίας».

«Αυτές είναι Διεθνείς Δυνάμεις που αναγνωρίζουν μόνο ΔΥΝΑΜΗ, γι’ αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπό την ηγεσία μου, τώρα, μετά από μόλις έναν χρόνο, χαίρουν σεβασμού όπως ποτέ άλλοτε», σημειώνει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η συμφωνία επιστροφής των Νησιών Τσάγκος από τη Βρετανία στον Μαυρίκιο «εξασφαλίζει τις επιχειρήσεις της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για πολλές γενιές», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης τόνισε ότι το Λονδίνο «δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την εθνική μας ασφάλεια. Ενεργήσαμε διότι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία απειλούνταν έπειτα από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες υπονόμευαν τη θέση μας και θα εμπόδιζαν τη λειτουργία της στο μέλλον».

