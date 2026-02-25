Η ρωσική κυβέρνηση συζητά προτάσεις για την ενδεχόμενη παροχή βοήθειας σε καύσιμα στην Κούβα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA , επικαλούμενο τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει στις 13 Φεβρουαρίου ότι η Μόσχα θα παράσχει βοήθεια στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένης υλικής βοήθειας, με σκοπό να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει την προσπάθεια των ΗΠΑ να αφήσει το νησί χωρίς πετρέλαιο.

Η αγορά καυσίμων της Ρωσίας παραμένει σταθερή, πρόσθεσε ο Νόβακ. Είναι ωφέλιμο για τη Ρωσία υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, επειδή αυτό της αποφέρει πρόσθετα έσοδα για να αναπτύξει την βιομηχανία πετρελαίου, δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

