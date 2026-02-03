Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να ακυρώσει τον νόμο που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ένωση, με την προσφυγή να κατατίθεται λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της κανονιστικής πράξης, όπως μεταδίδει το Politico.

«Σήμερα έχουμε κινήσει αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αμφισβητήσουμε τον κανονισμό REPowerEU, ο οποίος απαγορεύει την εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία, και να ζητήσουμε την ακύρωσή του», έγραψε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πέτερ Σιγιάρτο στο X.

Today, we took legal action before the European Court of Justice to challenge the REPowerEU regulation banning the import of Russian energy and request its annulment.



Our case is based on three key arguments. First, energy imports can only be banned through sanctions, which… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 2, 2026

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στα τέλη του περασμένου έτους για την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου ως απάντηση στη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία. Ο νόμος εγκρίθηκε παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι η δράση της Ουγγαρίας βασίζεται σε τρία επιχειρήματα.

«Πρώτα απ ‘όλα, οι εισαγωγές ενέργειας μπορούν να απαγορευτούν μόνο με κυρώσεις, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία. Αυτός ο κανονισμός εγκρίθηκε με το πρόσχημα ενός μέτρου εμπορικής πολιτικής», είπε.

«Δεύτερον, οι συνθήκες της ΕΕ ορίζουν σαφώς ότι κάθε κράτος μέλος αποφασίζει το δικό του μείγμα ενεργειακών πηγών και προμηθευτών.

Τρίτον, η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης απαιτεί τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η απόφαση παραβιάζει σαφώς αυτήν την αρχή, σίγουρα στην περίπτωση της Ουγγαρίας.»

Η Σλοβακία ανακοίνωσε επίσης ότι θα προσφύγει κατά του νόμου στο δικαστήριο

Πηγή: skai.gr

