Κομισιόν: «Λευκός καπνός» για την έγκριση των Επιτρόπων

«Λευκός καπνός» για την έγκριση των Ευρωπαίων Επιτρόπων την Τετάρτη. Οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για την έγκριση των μελών της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις εκλογές στις αρχές του έτους, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.



Η νέα Επιτροπή που αναλαμβάνει καθήκοντα υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πιθανότατα μέχρι τον Δεκέμβριο - σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα της προέδρου.



Η συνέλευση της ΕΕ πρέπει ακόμη να εγκρίνει επίσημα και τους 26 Επιτρόπους, κάτι που αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα



Ο Ούγγρος υποψήφιος Όλιβερ Βαρχέλι και οι έξι προτεινόμενοι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι, συμπεριλαμβανομένων της Εσθονής Κάγια Κάλας, του Ιταλού Ραφαέλε Φίτο και της Τερέζα Ριμπέρα από την Ισπανία, καθυστέρησαν, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες διαφωνούσαν σε διάφορα πολιτικά ζητήματα.

Η ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε επιστολή στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα κάνοντας λόγο για παρασκηνιακή συμφωνία, την οποία θεώρησε κατάφωρη παραβίαση της διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

