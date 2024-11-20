Γερμανία: Σε κίνδυνο η εξυγίανση των σιδηροδρόμων

Στο πλαίσιο ριζικής συντήρησης και ανανέωσης του γερμανικού σιδηροδρομικού δικτύου η πολυσύχναστη γραμμή Ρίντμπαν μεταξύ Φρανκφούρτης και Μάνχαϊμ αποκτά καινούργια κλειδιά και σήματα ώστε η κυκλοφορία των τρένων να γίνεται και πάλι ομαλά. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Η Ρίντμπαν σηματοδοτεί την αρχή ενός μεγαλόπνοου προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn). Μετά την αποπεράτωση του έργου στην Φρανκφούρτη ακολουθούν γραμμές στο Ανόβερο, το Αμβούργο και άλλα πολυσύχναστα τμήματα του δικτύου. Η αποκαλούμενη γενική ανακαίνιση περιλαμβάνει 40 εργοτάξια σε ισάριθμες διαδρομές και θα πρέπει να καταστήσει και πάλι ακριβή στην ώρα του τον σιδηρόδρομο μέχρι το 2030. Όταν το φιλόδοξο έργο ξεκινούσε το καλοκαίρι, ο υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ έκανε λόγο για το «μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των τελευταίων δεκαετιών»



Η προγραμματισμένη συντήρηση και ανανέωση του σιδηροδρομικού δικτύου ενδέχεται ωστόσο να μετατραπεί σε εφιάλτη. Μετά τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο και την προκήρυξη εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε τρεις περίπου μήνες, η χρηματοδότηση του συνολικού έργου είναι πλέον επισφαλής.

«Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα φτάσεις στην ώρα σου»

Ο πρόεδρος του συνδικάτου των σιδηροδρομικών EVG Μάρτιν Μπούρκερτ προειδοποιούσε πρόσφατα ότι δίχως προϋπολογισμό θα λείψει σημαντικό μέρος των κονδυλίων για τη γενική ανακαίνιση του δικτύου. Ο Τάιλερ Μπόσελμαν, μηχανοδηγός σε περιφερειακό τρένο μεταξύ Φρανκφούρτης και Μάνχαϊμ δίνει καθημερινά μάχη στον συγκοινωνιακό κόμβο της Φρανκφούρτης με το ηλεκτροκίνητο τρένο του. «Είναι σαν να παίζεις ρουλέτα σε καζίνο. Στις ώρες αιχμής δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα φτάσεις στην ώρα σου».



Συνήθως το τρένο του 24χρονου μηχανοδηγού δεν είναι στην ώρα του, διότι οφείλει να αφήσει τις υπερταχείες να τον προσπεράσουν. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ενώ τα περιφερειακά τρένα στη Γερμανία εξακολουθούν να είναι αρκετά ακριβή, σχεδόν ένα στα τρία τρένα μεγάλων αποστάσεων καταγράφουν καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά τα υπεραστικά τρένα έχουν συνήθως προτεραιότητα.



Οι πολλές ελλείψεις στη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στις καθυστερήσεις. Την ώρα που το δίκτυο συρρικνώνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, εμπορεύματα και επιβάτες έχουν αυξηθεί. Σε σύγκριση με άλλες χώρες η Γερμανία επενδύει σχετικά λίγα στο σιδηροδρομικό της δίκτυο. Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό σύλλογο «Συμμαχία υπέρ του σιδηροδρόμου» οι δαπάνες για τον σιδηρόδρομο ανέρχονται σε 115 ευρώ ετησίως για κάθε κάτοικο. Το ποσό μοιάζει μεγάλο, αλλά χώρες με πολύ πιο ακριβείς σιδηροδρομικές μεταφορές, όπως η Αυστρία ή η Ελβετία, επενδύουν τρεις με τέσσερις φορές περισσότερα στον σιδηρόδρομο.

Ο σιδηρόδρομος αφέθηκε στη μοίρα του

Η, εδώ και δεκαετίες, υποχρηματοδότηση των γερμανικών σιδηροδρόμων είναι παραπάνω από εμφανής. Το γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται για τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους ότι επιβάλλεται η άμεση εξυγίανσή τους. Σημειώνει δε ότι το γερμανικό δημόσιο, στο οποίο ανήκει η Deutsche Bahn, «απέτυχε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σιδηροδρομικής πολιτικής τα τελευταία 30 χρόνια».



Το μεγαλόπνοο πρόγραμμα ανακαίνισης και συντήρησης είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Σε περίπτωση όμως που η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2025 καθυστερήσει αρκετά λόγω της διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού, τότε ορισμένα έργα ενδέχεται να μετατεθούν επ΄ αόριστον. Μέχρι στιγμής ο σιδηρόδρομος μπορεί να υπολογίζει για την επόμενη τριετία σε χρηματοδότηση 30 - 50 δις ευρώ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται όμως το τέλος του συνασπισμού να ανατρέψει τα σχέδια χρηματοδότησης.



Σε ερώτηση της DW, ο ειδικός σε ζητήματα σιδηροδρόμων Κρίστιαν Μπέτγκερ από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομίας του Βερολίνου πιστεύει ότι η χρηματοδότηση θα παραμένει ως έχει: «Φαντάζει απίθανη μια πλήρης ανατροπή της χρηματοδότησης από την επόμενη κυβέρνηση. Ακόμα πάντως και η επαπειλούμενη αναβολή των κατασκευαστικών έργων αποτελεί καταστροφή».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.