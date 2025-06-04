Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Τρίτη σύσταση προς τα νοσοκομεία, η οποία είχε εκδοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και τους ζητούσε να πραγματοποιούν επείγουσες αμβλώσεις όταν είναι ιατρικά απαραίτητες, ακόμη και σε πολιτείες όπου έχουν επιβληθεί περιορισμοί ή έχει απαγορευθεί η άμβλωση.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από παράρτημα του αμερικανικού υπουργείου Υγείας, αναιρεί σύσταση του Ιουλίου 2022, η οποία είχε εκδοθεί λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή της απόφασης «Ρόου εναντίον Ουέιντ» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ - μια απόφαση η οποία εγγυόταν για περισσότερα από 50 χρόνια το ομοσπονδιακό δικαίωμα των Αμερικανίδων να διακόπτουν την εγκυμοσύνη τους.

Η προηγούμενη σύσταση

Η εν λόγω σύσταση στόχευε στη διατήρηση ορισμένων προστατευτικών μέτρων υπέρ της άμβλωσης, μέσω της ερμηνείας ενός νόμου του 1986 για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Το 2022 ο υπουργός Υγείας του Μπάιντεν, ο Ζαβιέ Μπεσέρα, εξέδωσε επιστολή με την οποία ενημέρωνε τα νοσοκομεία και τους γιατρούς ότι η παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας μπορεί να περιλαμβάνει την άμβλωση και την αφαίρεση των ωοθηκών, ακόμη και σε πολιτείες που έχουν απαγορεύσει ή έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εκούσια διακοπή της κύησης.

Ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε χθες Τρίτη τη σύσταση αυτή, εξηγώντας ότι «δεν αντικατοπτρίζει την πολιτική αυτής της κυβέρνησης».

Το Κέντρο για τις υπηρεσίες Medicare και Medicaid (CMS) διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του ότι ο νόμος του 1986 παραμένει σε ισχύ. «Οι ασθενείς, περιλαμβανομένων των εγκύων, έχουν χαίρουν όλων των δικαιωμάτων και των προστασιών που προβλέπει αυτή η ομοσπονδιακή νομοθεσία», εξήγησε.

Η ακύρωση της σύστασης «ουσιαστικά επιτρέπει στα νοσοκομεία των ρεπουμπλικανικών ΗΠΑ να αρνούνται την εισαγωγή εγκύων γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε ο Λόρενς Ο’ Γκόστιν ειδικός στο δίκαιο της υγείας στο πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

Μετά την ανατροπή της απόφασης «Ρόου εναντίον Ουέιντ» οι πολιτείες έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το θέμα της άμβλωσης, με 13 να έχουν απαγορεύσει την εκούσια διακοπή της κύησης και πολλές άλλες να έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

