Ο κίνδυνος κλιμάκωσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία «αυξάνεται κατά πολύ» προειδοποίησε ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις με drones σε αρκετές ρωσικές αεροπορικές βάσεις.

«Σας λέω, τα επίπεδα κινδύνου αυξάνονται πολύ - εννοώ, τι συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Κιθ Κέλογκ, στο Fox News.

«Οι άνθρωποι στον χώρο της εθνικής ασφάλειας πρέπει να καταλάβουν: όταν επιτίθεσαι στο μέρος του εθνικού συστήματος επιβίωσης ενός αντιπάλου, που είναι η τριάδα του, η πυρηνική τριάδα, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο κινδύνου αυξάνεται επειδή δεν ξέρεις τι πρόκειται να κάνει η άλλη πλευρά. Δεν είσαι σίγουρος» πρόσθεσε.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε αεροδρόμια στη Σιβηρία και στο βορρά της Ρωσίας το Σαββατοκύριακο, πλήττοντας στόχους σε απόσταση έως και 4.300 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή της σύγκρουσης.

Ο Κέλογκ δήλωσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στα ρωσικά βομβαρδιστικά το Σαββατοκύριακο ήταν λιγότερο σημαντική από τον ψυχολογικό αντίκτυπο στη Ρωσία και ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για τις ανεπιβεβαίωτες αναφορές για ουκρανική επίθεση σε ναυτική βάση στη βόρεια Ρωσία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας εναντίον των ρωσικών βομβαρδιστικών.

