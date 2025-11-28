Ιταλία: Διαδηλωτές μπήκαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Δείτε βίντεο

Περίπου εκατό διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, στο Τορίνο, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.

Assalto alla redazione de La Stampa, rovesciati secchi di letame oltre i cancelli pic.twitter.com/NTHteXsk09 November 28, 2025

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι σήμερα απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

Assalto alla redazione centrale de La Stampa a Torino: minacce di morte a chi filma pic.twitter.com/EgaU8bjlTx — Local Team (@localteamit) November 28, 2025

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι -παράλληλα- για ποιό λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

Attivisti pro Palestina occupano la sede de “La Stampa”. Cori nella redazione vuota. Leggi https://t.co/eL3dsv2eLC pic.twitter.com/3k9uxAbmuk — Lo Spiffero (@lo_spiffero) November 28, 2025

"Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν", υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.