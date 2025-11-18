Ένοπλες οργανώσεις που συνεχίζουν να δρουν στην Κολομβία στρατολογούν ανηλίκους διά της βίας ή με δόλο, για να ενισχύσουν τις τάξεις τους. Σύμφωνα με την ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη (JEP), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 ανάμεσα στο κράτος και τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), έκτοτε απαγάγεται κατά μέσον όρο ένας ανήλικος κάθε δυο μέρες.

Η εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων συγκαταλέγεται στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία που καταγράφονται τις έξι δεκαετίες πολέμου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στον στρατό, αντάρτες, παραστρατιωτικούς και καρτέλ.

Υπό πίεση των ΗΠΑ, που απαιτούν πιο σθεναρή δράση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων - κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο

Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανταρτών στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανήλικους στην Κολομβία από τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές, αποκαλύπτοντας κι άλλα νεαρά θύματα, καθώς ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο επικρίνεται έντονα για τις επιχειρήσεις αυτές, που οδήγησαν στον θάνατο εφήβων στρατολογημένων παρά τη θέλησή τους.

Ο συνήγορος του λαού, κολομβιανή ανεξάρτητη αρχή, έκανε λόγο το Σάββατο για επτά παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στρατού στον νομό Γουαβιάρε, στον Αμαζόνιο (νότια), τη 10η Οκτωβρίου.

Οι επιχειρήσεις είχαν στόχο το EMC, το λεγόμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, με επικεφαλής το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στη χώρα, το nom de guerre του οποίου είναι Ιβάν Μορδίσκο.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε χθες σε άλλους πέντε ανηλίκους που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό στον νομό Κακετά (νότια) την 1η Οκτωβρίου κι ακόμη έναν την περασμένη Πέμπτη στην Αράουκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Όλοι (οι ανήλικοι) ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία ανέφερε κατόπιν πως συνολικά τρεις ανήλικοι σκοτώθηκαν στη Γουαβιάρε την 24η Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

