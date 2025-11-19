Ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης στην Κολομβία, γνωστός ως Ιβάν Μορδίσκο, απείλησε σε βίντεο που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη να εμποδίσει τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του 2026 στη χώρα, εξαιτίας των πρόσφατων βομβαρδισμών που διέταξε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εναντίον της παράταξής του και οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες, ανάμεσά τους ανήλικους.

Ο Ιβάν Μορδίσκο, φυγόδικος επικεφαλής της ισχυρότερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, χαρακτήρισε τους βομβαρδισμούς αυτούς «κήρυξη πολέμου» από πλευράς του προέδρου Πέτρο.

Εμφανώς αδυνατισμένος, πλαισιωμένος από δυο άνδρες με στολές στη ζούγκλα, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς.

«Θέλουμε η εκλογική διαδικασία του 2026 να διεξαχθεί με όσο λιγότερους τραυματισμούς είναι δυνατό, αλλά μπροστά στην προέλαση του στρατοπέδου των πολεμοχαρών, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να λάβουμε θέση για να υπερασπίσουμε τα εδάφη (μας)», είπε.

Οι ενέργειες του Γουστάβο Πέτρο επιδεικνύουν πρόθεση «κατευνασμού των Αμερικανών που διψάνε για αίμα παιδιών της Κολομβίας», πέταξε ο Ιβάν Μορδίσκο.

Η κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του ηγέτη των ανταρτών, η παράταξη του οποίου απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016 που οδήγησε στον αφοπλισμό, τη διάλυση και τον μετασχηματισμό σε πολιτικό κόμμα των πρώην FARC.

Η πορεία προς τις εκλογές του 2026 σημαδεύτηκε ήδη από τη δολοφονία του γερουσιαστή της δεξιάς Μιγκέλ Ουρίμπε, που υπέκυψε τον Αύγουστο, έπειτα από δυο μήνες νοσηλείας του. Ο πρόεδρος Πέτρο επέρριψε την ευθύνη για τον φόνο σε ομάδες διακινητών ναρκωτικών και ανταρτών, συμπεριλαμβανομένου του Ιβάν Μορδίσκο.

Πηγή: skai.gr

