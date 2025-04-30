Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ θα ανακηρύξουν τις συμμορίες στην Αϊτή «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Η κίνηση, θεωρητικά τουλάχιστον, θα διευρύνει πολύ τις δυνατότητες δράσης των αμερικανικών αρχών εναντίον των συμμοριών που λυμαίνονται την Αϊτή

Αϊτή

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε το Κογκρέσο των ΗΠΑ πως ετοιμάζεται να ανακηρύξει τις συμμορίες που λυμαίνονται την Αϊτή ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο πηγές του.

Η κίνηση, θεωρητικά τουλάχιστον, θα διευρύνει πολύ τις δυνατότητες δράσης των αμερικανικών αρχών εναντίον των συμμοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Αϊτή Ντόναλντ Τραμπ τρομοκρατική οργάνωση
