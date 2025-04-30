Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε το Κογκρέσο των ΗΠΑ πως ετοιμάζεται να ανακηρύξει τις συμμορίες που λυμαίνονται την Αϊτή ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο πηγές του.

Η κίνηση, θεωρητικά τουλάχιστον, θα διευρύνει πολύ τις δυνατότητες δράσης των αμερικανικών αρχών εναντίον των συμμοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

