Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, στη διακήρυξη που υιοθέτησαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, επαναβεβαιώνουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5 της Συμμαχίας.

Παράλληλα, οι σύμμαχοι ανακοινώνουν νέες αμυντικές προμήθειες που ξεπερνούν τα 50 δισ. δολάρια, ενώ δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας το 2026.

Στη διακήρυξη επισημαίνεται επίσης ότι οι χώρες-μέλη αναλαμβάνουν κυρίαρχη δέσμευση να διατηρήσουν τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης προς την Ουκρανία και το 2027.

Τι αναφέρει η κοινή διακήρυξη της Συνόδου

Οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, επαναβεβαιώνουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπει το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι «επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων». Τονίζουν ότι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογική ισχύς της Συμμαχίας παραμένουν το θεμέλιο της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας για το ένα δισεκατομμύριο πολίτες των χωρών-μελών και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους στην προσέγγιση αποτροπής και άμυνας «360 μοιρών».

Οι σύμμαχοι επισημαίνουν ότι, απέναντι στη μακροπρόθεσμη απειλή που συνιστά η Ρωσία για την ευρωατλαντική ασφάλεια και τη συνεχιζόμενη απειλή της τρομοκρατίας, υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Σύνοδο της Χάγης. Όπως αναφέρεται, το 2025 οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους στις βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισ. δολάρια.

Στη διακήρυξη ανακοινώνονται επίσης νέες αμυντικές προμήθειες άνω των 50 δισ. δολαρίων, ενώ οι σύμμαχοι δεσμεύονται να επεκτείνουν τη συλλογική παραγωγική ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας, να συνεργαστούν στενότερα με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της καινοτομίας και να άρουν τα εμπόδια στο εμπόριο αμυντικού υλικού μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι ηγέτες κάνουν λόγο για μια «ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Συμμαχίας σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογραμμίζουν ότι η αποτρεπτική ισχύς του ΝΑΤΟ βασίζεται στον συνδυασμό πυρηνικών, συμβατικών και αντιπυραυλικών δυνατοτήτων, που συμπληρώνονται από διαστημικές και κυβερνο-ικανότητες.

Παράλληλα, οι σύμμαχοι δεσμεύονται να επενδύσουν σε δυνατότητες ανάπτυξης και διατήρησης στρατιωτικών δυνάμεων, σε πλήγματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, στην ολοκληρωμένη αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, σε μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνολογίες αιχμής, πληροφορίες, καθώς και στην ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού διατλαντικού υπολογιστικού νέφους για στρατιωτικές επιχειρήσεις (warfighting cloud) και προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Για την Ουκρανία, η διακήρυξη αναφέρει ότι συμβάλλει στην ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου και ότι οι σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην αταλάντευτη υποστήριξή τους προς το Κίεβο για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας. Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς χρηματοδοτούν πλέον τη συντριπτική πλειονότητα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι σύμμαχοι δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση της Ουκρανίας το 2026, ενώ επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης και το 2027. Χαιρετίζουν επίσης την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πολυετή χρηματοδότηση μέσω του Ukraine Support Loan.

Τέλος, η Συμμαχία δηλώνει ότι συνεχίζει να προσαρμόζεται στον εντεινόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό, την αστάθεια, τις υβριδικές απειλές και τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ακόμη ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ καλείται να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.



Πηγή: skai.gr

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