Παρά τις έντονες αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων, οι παραδοσιακές ταυροδρομίες του φεστιβάλ Σαν Φερμίν πραγματοποιούνται και φέτος κανονικά στην Παμπλόνα της Ισπανίας, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Κατά τη δεύτερη ταυροδρομία του φεστιβάλ, δεκάδες τολμηροί δρομείς έτρεξαν δίπλα στους ταύρους του εκτροφείου Cebada Gago, ακολουθώντας τη διαδρομή στους δρόμους της πόλης, σε ένα από τα πιο γνωστά και αμφιλεγόμενα έθιμα της Ισπανίας.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην Παμπλόνα, καλυμμένοι με κόκκινη μπογιά που συμβόλιζε το αίμα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Η ταυρομαχία είναι αμαρτία» σε διάφορες γλώσσες, ζητώντας να σταματήσει η διεξαγωγή των ταυροδρομιών και των ταυρομαχιών.

Η ετήσια αυτή κινητοποίηση διοργανώνεται από την οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) και την ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση AnimaNaturalis. «Οι ίδιοι ταύροι που τρέχουν στους δρόμους είναι εκείνοι που στη συνέχεια θανατώνονται στις αρένες. Δεν θέλουμε αυτό να συνεχιστεί το 2026», δήλωσε ο ακτιβιστής Μπρουκ Σπέρλινγκ (Brook Spurling).

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες δεν φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα τη δημοτικότητα του Σαν Φερμίν. Το εννιαήμερο φεστιβάλ προσελκύει κάθε χρόνο περίπου ένα εκατομμύριο επισκέπτες, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της Παμπλόνα ανέρχεται σε περίπου 200.000 κατοίκους.

Παρότι οι ταυρομαχίες εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας, το κίνημα κατά της κακοποίησης των ταύρων έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και περισσότερες οργανώσεις και πολίτες να ζητούν την κατάργηση του εθίμου.

Πηγή: skai.gr

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