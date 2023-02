Μπλίνκεν από Άγκυρα: Στηρίζουμε το τουρκικό αίτημα για τα F-16, αλλά δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα

Η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει το τουρκικό αίτημα για την αγορά των F16, δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου από την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο ίδιος ωστόσο είπε ότι δεν μπορεί να δώσει χρονοδιάγραμμα για το «ξεπάγωμα» της διαδικασίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Μπλίνκεν είπε ότι έχει δεσμευθεί να μιλήσει στο Κογκρέσο γα το ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας.

Από την πλευρά του ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία αναμένει να λάβει τη στήριξη του Κογκρέσου ώστε να προχωρήσει η συμφωνία ύψους 20 δισ. δολαρίων για τα F-16.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συζήτησε το θέμα των F-16 με τον Μπλίνκεν και πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα ήθελε η αμερικανική κυβέρνηση να στείλει επίσημη ενημέρωση στο Κογκρέσο σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Δεν είναι σωστό και δίκαιο η διασύνδεση της ένταξης των δυο χωρών στο ΝΑΤΟ με το ζήτημα των F-16. Aυτά είναι δυο διαφορετικά θέματα κι έχουν τους δικούς τους όρους. Υπάρχουν δικές τους διαβουλεύσεις όπως και το μνημόνιο κατανόησης. Άρα δεν θα είναι σωστό βήμα η διασύνδεση τους. Όπως δεν είναι δυνατόν να πάρουμε F-16 υπό όρους. Δεν πρέπει να μας δένουν χειροπόδαρα».

Και συνέχισε: «Στο ζήτημα των F-35 εμείς συμμετείχαμε στο πρόγραμμα ως συμπαραγωγός χώρα. Όμως η Τουρκία αποκλείστηκε απο το πρόγραμμα λόγω των κυρώσεων CAATSA. Δεν ήταν δική μας απόφαση αλλά ήταν μονομερής απόφαση. Υπάρχει ένα ποσό 1.4 δισ. δολαρίων Αφού δεν είμαστε πια σε αυτό το πρόγραμμα, είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να ζητήσουμε την επιστροφή αυτού του ποσού».

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον στηρίζει ένθερμα τη γρήγορη ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με δεδομένα τα βήματα που έχουν γίνει, αν και ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν πιο συγκεκριμένα βήματα.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν θερμά την ένταξη των σκανδιναβικών χωρών το συντομότερο δυνατό (…) η επέκταση του ΝΑΤΟ στη Σουηδία και τη Φινλανδία δεν είναι ένα διμερές ζήτημα» σχολίασε ο Μπλίνκεν.

Από την πλευρά του ο Τσαβούσογλου εκτίμησε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να πείσει κυρίως τη Σουηδία να αναλάβει περαιτέρω δράση για να απαντήσει στις ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με την τροκοκρατία.

«Tα βήματα που θα γίνουν μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Λιθουανία εξαρτώνται από το βήματα που θα κάνει η Σουηδία. Ναι μεν η Σουηδία έκανε κάποια βήματα, όπως αλλαγές στους νόμους και στο Σύνταγμα, όμως δυστυχώς και σήμερα βλέπουμε πως το PKK συνεχίζει τη δράση του εκεί και οικονομικά, και με την ένταξη νέων μελών αλλά και με την προπαγάνδα.

Η Σουηδία όσα γρηγορότερα βήματα κάνει και εάν μπορέσουμε κι εμείς να πείσουμε το Κοινοβούλιο μας. Δηλαδή να κάνει βήματα που θα μπορέσουμε να πείσουμε τον λαό μας και το Κοινοβούλιο μας τότε μπορούν να γίνουν βήματα. Στο ζήτημα της Φινλανδίας μπορούμε να τηρήσουμε μια διαφορετική στάση αυτό είπε και ο πρόεδρος μας τη περασμένη εβδομάδα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένει κανείς μια καταστροφή και δύσκολές στιγμές προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.

Ο Μπλίνκεν στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την Τουρκία «για όσο χρειαστεί» μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Πρόσθεσε ότι η ξεκάθαρη φωνή της Τουρκίας υπέρ της κυριαρχίας της Ουκρανίας ήταν κρίσιμης σημασίας.

«Οι ΗΠΑ και η Τουρκία δεν συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα, αλλά έχουν μια σχέση που έχει αντέξει στις προκλήσεις» εκτίμησε ο Αμερικανός υπουργός.

Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol