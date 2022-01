Κλιμακώνει την ένταση η Μόσχα, εν μέσω ουκρανικής κρίσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έστειλε αντιαεροπορικά συστήματα S-400 στη Λευκορωσία για ασκήσεις, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο.

Οι κοινές ασκήσεις Λευκορωσίας-Ρωσίας, με την ονομασία United Resolve, (Ενωμένη Αποφασιστικότητα) θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 10 και 20 Φεβρουαρίου.

Επίδειξη δύναμης στη Δύση κάνει η Μόσχα, εν μέσω ουκρανικής κρίσης, ανακοινώνοντας και ασκήσεις του ρωσικού ναυτικού, ακόμα και στη Μεσόγειο… To πρακτορείο TASS επικαλείται ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σύμφωνα με την οποία το ρωσικό πολεμικό ναυτικό θα πραγματοποιήσει ασκήσεις «σε όλες τις ζώνες ευθύνης της» την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.



Την ίδια στιγμή, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, θα στείλουν στην Ουκρανία αμερικανικούς αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Άμυνας των τριών χωρών της Βαλτικής. Οι τρεις γειτονικές χώρες φοβούνται ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή, και η κλιμάκωση προς ανοιχτή σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, δήλωσε την Τετάρτη ο διοικητής των εσθονικών αμυντικών δυνάμεων (EDF) ενόψει της συνάντησης Λαβρόφ και Μπλίνκεν την Παρασκευή στη Γενεύη.

