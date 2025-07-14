Γαλλία: Ξέχασε τη... σύζυγο του στο βενζινάδικο - Το κατάλαβε αφότου οδήγησε 300 χλμ

Οδηγώ και δεν σκέφτομαι... Το να ξεχάσεις το τηλέφωνό σου στην τουαλέτα ενός βενζινάδικου είναι κάτι φυσιολογικό. Το να ξεχάσεις τη γυναίκα σου όμως; Δικαίως αποτελεί casus belli και αιτία διαζυγίου για το «έτερον ήμισυ».

Σύμφωνα με το δίκτυο France 3, ένας 62χρονος από το Παρίσι κατάφερε να κάνει ακριβώς αυτό ενώ οδηγούσε προς το Μαρόκο με την οικογένειά του. Αφότου σταμάτησε σε ένα πρατήριο καυσίμων κοντά στην Ορλεάνη γύρω στις 4:30 π.μ., επέστρεψε στο αυτοκίνητο και έφυγε, αγνοώντας εντελώς ότι η σύζυγός του δεν ήταν μαζί του. Η 22χρονη κόρη του κοιμόταν στο μπροστινό κάθισμα. Ο 62χρονος συνέχισε την πορεία του.

Τελικά κατάλαβε τι έχει συμβεί... τέσσερις ώρες και 300 χιλιόμετρα αργότερα. Το επόμενο πρόβλημα που ανέκυψε ήταν ότι δεν είχε ιδέα σε ποιο βενζινάδικο ήταν!

«Λάβαμε μια κλήση από έναν μάλλον μπερδεμένο άνδρα γύρω στις 8:30 π.μ.», δήλωσε η αστυνομία από την περιοχή Λαντ στο France 3. «Ο άνδρας δεν ήξερε πού είχε σταματήσει ή πότε». Μάντεψε κάπου κοντά στην Ορλεάνη. Αυτό δεν βοήθησε πολύ.

Η αστυνομία άρχισε να ψάχνει σε πανδοχεία και πρατήρια, να εξετάζει βίντεο από τους σταθμούς διοδίων και να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Η κόρη, ακόμα μισοκοιμισμένη, δεν μπορούσε να πει πολλά πέρα από το «Δεν το πρόσεξα». Όσο περισσότερο μιλούσε ο άντρας, τόσο πιο περίεργα ακουγόντουσαν τα πράγματα. «Υπήρχαν πολλές ασυνέπειες», είπε η αστυνομία. «Είδαμε ότι το κορίτσι καθόταν μπροστά, παρόλο που αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που μας έλεγαν».

Κάποια στιγμή, οι αστυνομικοί άρχισαν να αναρωτιούνται αν ο σύζυγος είχε κάνει όντως λάθος - ή αν είχε αφήσει σκόπιμα πίσω τη σύζυγό του.

Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς αφηρημένος. Οι γαλλικές αρχές τελικά εντόπισαν το τηλέφωνό της σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Ντε-Σεβρ, όπου περίμενε για ώρες. Είχε ήδη καλέσει την τοπική αστυνομία για να πει ότι ο σύζυγός της την είχε ξεχάσει και είχε παραμείνει στο πρατήριο από τις 4:30 πμ. Πιθανολογείται ότι δεν μπορούσε να βρει τον άνδρα της στο κινητό...

Είναι εύκολο να ξεχάσεις τα γυαλιά ηλίου σου. Αλλά να ξεχάσεις τη γυναίκα σου; Το πας στο επόμενο επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

