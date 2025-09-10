Τουσκ: Η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε επιθέσεις

Η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε επιθέσεις ή προκλήσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας τη νύχτα κατά τη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

«Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση... Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.