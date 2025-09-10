Live η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει το όραμα και τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της για το επόμενο έτος, σηματοδοτώντας την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης η πρόεδρος της Κομισιόν θα κάνει επίσης μια ανασκόπηση των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να κάνει ξεχωριστές αναφορές στην Ελλάδα και τα επιτεύγματα που έχει επιτύχει με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα AntiNero και στην πράσινη μετάβαση δύο ελληνικών απομακρυσμένων νησιών, του Αη Στράτη και της Χάλκης.

Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

