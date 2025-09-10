Ο Πούτιν τεστάρει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Δύσης;

Η κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ευρείας αεροπορικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία το βράδυ της Τρίτης, σηματοδοτεί μια ανησυχητική εξέλιξη του πολέμου που διεξάγει το Κρεμλίνο, και έχει σημάνει συναγερμό στις χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Κι αυτό γιατί εάν επιβεβαιωθεί ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τα οποία καταρρίφθηκαν από την Πολωνία είναι ρωσικά, ουσιαστικά συνιστά την πρώτη στρατιωτική εμπλοκή μιας χώρας του ΝΑΤΟ και μάλιστα εντός του εναέριου χώρου της με τη Ρωσία.

Εξέλιξη που θα μπορούσε να σημάνει την εμπλοκή της Συμμαχίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Βαρσοβία χαρακτήρισε την παραβίαση «πράξη επίθεσης» και βάσει του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ η επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους της Συμμαχίας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των άλλων κρατών μελών.

Παρότι δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά drones φέρονται να έχουν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, το χθεσινό περιστατικό προκαλεί ανησυχία διότι αυτήν τη φορά δεν εισήλθαν απλώς στον πολωνικό εναέριο χώρο αλλά έφτασαν βαθιά στη χώρα, ώστε να κλείσει ακόμη και το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας.

Επίσης, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην κατάρριψή τους.

Πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας στο BBC, εκτίμησε ότι το περιστατικό είναι ένα τεστ του Κρεμλίνου και του Βλαντίμιρ Πούτιν για την «αντίδραση του NATO».

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η τελευταία εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο επρόκειτο για λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι λάθος, τα πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι λάθος», δήλωσε μιλώντας στο Newsday του BBC.

«Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να δει η Πολωνία τα ευρήματα και να δούμε ποιες είναι οι απόψεις της», σημείωσε.

«Αλλά αυτό είναι πιθανότατα μια δοκιμασία - είναι μια δοκιμασία στην οποία το ΝΑΤΟ πρέπει να απαντήσει», προσθέτει.

Ο Τάουνσεντ χαρακτήρισε θετικό ότι η Πολωνία και το ΝΑΤΟ φαίνεται να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. «Εντοπίστηκαν από τα πολωνικά ραντάρ και το ΝΑΤΟ έχει κινητοποιηθεί. Τώρα η πολιτική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εγρήγορση για να βεβαιωθεί ότι η απάντηση της συμμαχίας είναι η κατάλληλη».



