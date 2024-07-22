Κιρ Στάρμερ: Ο Τζο Μπάιντεν έκανε το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε το ΝΑΤΟ "πιο ισχυρό", δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, εξαίροντας τη δράση του Αμερικανού προέδρου την επομένη της ανακοίνωσης της αποχώρησής του από την κούρσα των προσεχών προεδρικών εκλογών.

"Η προεδρία του θα αφήσει μια κληρονομιά που εκτείνεται πολύ πέρα από την Αμερική", δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, επικαλούμενος την "ακλόνητη αποφασιστικότητα να σταθεί στο πλευρό του ουκρανικού λαού".

Ο Τζο Μπάιντεν "αφήνει το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό απ' ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες", πρόσθεσε.

Η προοπτική μιας επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί ανησυχία σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο πρώην ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θεωρούσε συχνά ανεπαρκή την οικονομική δέσμευση των Ευρωπαίων συμμάχων του στον τομέα της Άμυνας.

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), που ιδρύθηκε το 1949 για να αντιμετωπίσει τη Σοβιετική Ένωση, περιλαμβάνει πλέον 32 μέλη και ανέλαβε κεντρικό ρόλο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, συντονίζοντας την υποστήριξη προς το Κίεβο και εντάσσοντας στου κόλπους του δύο νέες χώρες, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Ο Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε επίσης στον Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, "έναν άνδρα ο οποίος κατά τη διάρκεια πέντε δεκαετιών δημόσιας δέσμευσης, ουδέποτε έπαψε να νοιάζεται για τις ανησυχίες των εργαζομένων και πάντα έβαζε τη χώρα του πρώτη".

Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος δέχτηκε την περασμένη εβδομάδα σχεδόν 40 Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, δήλωσε ότι "δεν πρέπει να ήταν εύκολη απόφαση" για τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

