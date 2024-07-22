Στην πρώτη της δήλωση μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, η Κάμαλα Χάρις, επαίνεσε την κληρονομιά του προέδρου Τζο Μπάιντεν, την οποία χαρακτήρισε «απαράμιλλη στη σύγχρονη ιστορία».

Ειδικότερα, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό των πρωταθλητών του NCAA, η Χάρις δεν τοποθετήθηκε επί της υποψηφιότητάς της αλλά μιλώντας για τον Αμερικανό πρόεδρο ανέφερε ότι «η κληρονομιά των επιτευγμάτων του Τζο Μπάιντεν τα τελευταία τρία χρόνια είναι απαράμιλλη στη σύγχρονη ιστορία»

Η Κάμαλα Χάρις στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση της με τον εκλιπόντα γιο του Τζο Μπάιντεν, Μπο, λέγοντας «οι ιδιότητες που ο Μπο σεβόταν στον πατέρα του είναι οι ίδιες ιδιότητες που βλέπω καθημερινά στον πρόεδρό μας: την ειλικρίνειά του, την ακεραιότητά του, τη δέσμευσή του στην πίστη και την οικογένειά του, τη μεγάλη του καρδιά και τη βαθιά αγάπη για τη χώρα μας», και πρόσθεσε «είμαι μάρτυρας από πρώτο χέρι ότι ο πρόεδρος μας, Τζο Μπάιντεν, μάχεται καθημερινά για τον αμερικανικό λαό».

Η Κάμαλα Χάρις που πλέον πρέπει να «τρέξει» την καμπάνια της με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο X ότι θα επισκεφθεί το αρχηγείο της εκστρατείας του Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ, που είναι πια το αρχηγείο της εκστρατείας της, τη Δευτέρα το απόγευμα. μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της εκδήλωσης στον λευκό Οίκο, η Χάρις είπε ότι ο Μπάιντεν, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό την περασμένη εβδομάδα, αισθανόταν καλύτερα.

Αξιωματούχοι της εκστρατείας και σύμμαχοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες κλήσεις εκ μέρους της, προτρέποντας τους αντιπροσώπους στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος τον επόμενο μήνα να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά της για πρόεδρος στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου εναντίον του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ .

Σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί που θεωρούνταν πιθανοί αμφισβητίες της Χάρις έχουν παραταχθεί πίσω της, συμπεριλαμβανομένης της Κυβερνήτη του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, του Κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ και του Κυβερνήτη του Κεντάκι, Άντι Μπέσιαρ.

Παρά την πρόωρη εκδήλωση υποστήριξης προς τη Χάρις, μία συζήτηση για ανοιχτό συνέδριο στο Σικάγο στις 19-22 Αυγούστου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους προς στη Χάρις, αν και αμφότεροι επαίνεσαν τον Μπάιντεν.

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση στο X που δεν ανέφερε τη Χάρις, ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ, μεγάλος δωρητής των Δημοκρατικών, κάλεσε το κόμμα να «ακούσει τον παλμό των ψηφοφόρων» πριν πάρει μια απόφαση.

Με τους Δημοκρατικούς να βαδίζουν σε αχαρτογράφητη νερά, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών Τζέιμι Χάρισον είπε ότι το κόμμα θα ανακοινώσει σύντομα τα επόμενα βήματα στη διαδικασία υποψηφιότητάς του.

